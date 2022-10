‘A Fazenda 14’: Alex vence Prova do Fazendeiro cheia de contratempos

Tiago, Rosiane e Deborah estão na roça desta quinta-feira

Reprodução Alex venceu a prova do fazendeiro que teve erros



A Prova do Fazendeiro desta quarta-feira, 05, teve um contratempo. Durante a competição, uma calha desmontou e a direção precisou interromper a prova para arrumar o aparelho. Rosiane, Tiago e Alex foram até o Fazendão para disputar quem ficaria com o chapéu da semana e se livraria da roça. A prova era a seguinte: os peões colocavam um patinho na canaleta, bombeava água até ele chegar ao rio. De lá, com uma arminha de água, eles tinham que direcionar o patinho para um portão. Na segunda rodada, Tiago fez muita força e quebrou a canaleta. Na quarta rodada, novamente a prova foi paralisada. Alex foi quem terminou primeiro e é o novo fazendeiro do reality. Assim, Deborah, Tiago e Rosiane estão na roça.