‘A Fazenda 14’: Deborah, Tiago, Bruno e Shay estão na roça

O modelo foi vetado por Shay da ‘Prova do Fazendeiro’ desta quarta-feira

Reprodução/ TV Record Primeira roça da temporada 14 foi formada nesta terça-feira



A temporada de ‘A Fazenda 14‘ realmente começou nesta terça-feira, 20, com a primeira formação da roça. Para quem não lembra como se forma a eliminação é assim: o fazendeiro indica um peão, e a casa vota em outro. Esse segundo pode puxar alguém da baia e, na brincadeira do Resta Um, outro peão vai para o banquinho. O último escolhido pode vetar um dos três concorrentes na Prova do Fazendeiro de quarta-feira e colocar direto na votação de quinta-feira. Na primeira semana, Lucas, Pelé e Bia estavam imunes. Valendo, o fazendeiro Lucas Santos indicou Deborah Albuquerque. Pela casa, Tiago Ramos levou 9 votos e foi para a roça. O modelo puxou Bruno Tálamo da Baia. Na brincadeira do Resta Um, Shay ficou por último. O empreendedor vetou Tiago da próxima de amanhã.