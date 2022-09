‘A Fazenda 14’: Em menos de uma semana, dois peões já cogitam desistir do jogo

Ruivinha de Marte e Bruno Tálamo choraram e falaram em deixar o reality; ela acredita que não está ‘entregando nada’ e ele sente que não está sabendo jogar

Reprodução/PlayPlus Peões consolaram Ruivinha de Marte em 'A Fazenda 14'



Em menos de uma semana no ar, dois peões já falam em desistir de “A Fazenda 14”. A nova edição do reality já contou com diversas brigas – boa parte delas protagonizada por Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque -, mas tem peão que ainda não se encontrou no jogo. É o caso da influenciadora Ruivinha de Marte, que chorou por causa do seu desempenho no jogo. “Eu sou uma decepção. Não estou entregando nada. Eu nunca me senti tão inútil em toda a minha vida”, declarou a peoa, que foi consolada por Deborah e Ingrid Ohara. A influenciadora continuou chorando e outros participantes se aproximaram dela. “Eu quero desistir”, disse Ruivinha em determinado mo’mento. Ingrid tentou levantar a autoestima da peoa: “Amiga, você é uma das meninas mais tops que eu já conheci na vida. Você é muito engraçada, muito talentosa, você canta bem para caramba”. Thomaz Costa acrescentou: “Lembra de onde você saiu”. Quem também ameaçou desistir do programa foi o jornalista Bruno Tálamo. Após uma briga com Kerline, na qual foi chamado de fofoqueiro, ele foi para o quarto chorar e foi consolado por Iran Malfitano e André Marinho. “Não estou sabendo jogar isso aqui”, disse Bruno. “Não sou assim de viver nessa pilha, eu vivo em paz. Estou lutando muito para não sair fora. Eu saio como um fracassado, mas sei que na minha casa, eu tenho minha esposa para me abraçar, minha mãe e meu pai, mas aqui ninguém quer me dar um abraço”, acrescentou.