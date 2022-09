Deolane compra briga com Deborah em ‘A Fazenda 14’: ‘Putinha barata’; assista

Advogada se irritou ao saber que a ex-Power Couple tinha falado de Pétala com Moranguinho

Deolane e Deborah se desentenderam na manhã desta quinta, 15, em 'A Fazenda 14'



O clima entre Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque esquentou na manhã desta quinta-feira, 15, em “A Fazenda 14”. A discussão das peoas foi motivada por uma conversa que a ex-Power Couple teve com Moranguinho durante a madrugada. No papo, a ruiva disse para mulher de Naldo que sabe detalhes da vida de Pétala. “Sei a história toda dela, coisas do arco da velha, mas nunca vou falar, vai morrer comigo”, comentou a peoa. “A Pétala aqui no jogo é uma personagem. Como ela foi muito chamada de planta lá fora, você vê que a menina está traumatizada com essa história e quis entrar aqui bancando a durona”, acrescentou. Pouco depois, Moranguinho contou sobre a conversa que teve com Deborah para Deolane, que nesta manhã foi tirar satisfações com a ex-Power Couple. O ar de tensão entre as duas, no entanto, está presente desde que o colunista Leo Dias comentou com as peoas na pré-estreia de “A Fazenda 14” que o marido de Deborah, o médico Bruno Salomão, disse que sua mulher era a única que conseguiria bater de frente com a advogada no reality.

Durante a discussão que aconteceu nesta quinta, elas comentaram sobre o assunto e, logo, começaram a troca de ofensas. “Doutora superiora, dona do programa”, provocou Deborah. Deolane apontou o dedo para a adversária, que rapidamente declarou: “Pega seu dedo e roda”. A influenciadora rebateu: “Enfia no seu c*”. A advogada também falou que Deborah está usando uma calcinha suja há três dias. “Você foi cheirar? Está pagando esse pau? Está incomodada? Eu te deixei tão desequilibrada?”, questionou Deborah. Deolane, por sua vez, chamou a peoa de “louca” e disse que ela faz “merda” e usa como justificativa que está sem tomar seus remédios no reality. A ruiva chamou a influenciadora de “escrota” e disse que ela não tinha conhecimento sobre o assunto. A discussão entre as duas se estendeu e, nas redes sociais, viralizou um trecho no qual Deolane disparou: “Não tenho paciência com putinha barata. Fica aí mexendo o c* até o chão rebolando”. Deborah se defendeu: “Quem faz isso não sou eu não sou eu não, filha. Sou muito bem casada”. A advogada foi retirada da discussão por Pétala, mas continuou gritando: “Putinha”.

