‘A Fazenda 14’: Ingrid coloca fezes em saco de lixo e joga nas coisas de Vini; assista

‘Só fala bosta, quero que ele coma bosta de volta’, disparou a peoa, que chocou todos na casa

Reprodução/Record Ingrid Ohara jogou cocô de cavalo nas coisas de Vini Buttel em 'A Fazenda 14'



Ingrid Ohara agitou “A Fazenda 14” na madrugada desta quinta-feira, 29. Após perder a Prova do Fazendeiro para Vini Buttel e integrar a segunda roça da edição, a peoa decidiu se vingar e jogar cocô de cavalo nas coisas do rival. A ex-participante do “De Férias Com o Ex” colocou as fezes em um saco de lixo, foi até o quarto e jogou no móvel onde ficam as roupas de Vini. “Só fala bosta, só quero que ele coma bosta de volta”, disse na sequência. O problema é que no local havia pertences de outros participantes. Depois disso, ela foi para a casa da árvore e Tiago Ramos foi provocá-la. “Louca”, disse o ex da mãe de Neymar. “Louca por quê?”, gritou Ingrid. “Não vem para cima de mim não, louca. Maluca. Quer arrumar VT agora porque vai sair. Amanhã tu vai dar tchau”, rebateu o peão. “Vai se fud*r, nem fiz nada com você”, declarou a influenciadora. Tiago então falou que ela “jogou bosta nas coisas dos outros” e a informação chocou Kerline e Shay. “E daí? Porque ele só fala bosta, vou jogar bosta sim. Se eu for sair amanhã, vou causar na sua vida hoje. O que você vai fazer?”, disparou Ingrid para Tiago.

Voltando à casa da árvore, o iraniano questionou: “Para que isso?”. “Eu não gosto dele, Shay”, respondeu a peoa. “Calma, isso aqui é um jogo, você vai se prejudicar. O povo pode não gostar disso”, disse o ex-Casamento às Cegas. Kerline entrou na conversa e falou: “Amiga, pelo amor de Deus. Não vai ter como te defender assim. Era para falar, bater boca, mas jogar merda? Se fosse só nas coisas dele, mas bateu nas do André, bateu nas do Lucas”. Quando Vini se encontrou Ingrid, ele segurou a raiva e apenas soltou provocações, chamando a adversária de “fedelha” e dizendo que ela “não aguenta pressão”. Em um papo com Deolane e Moranguinho, o atual fazendeiro disse que só não mexeu nas roupas da influenciadora porque elas estão misturadas com as da Kerline e as da Ruivinha de Marte. Na manhã desta quinta-feira, 29, Ingrid, que deixou todos da casa indignados, pediu perdão por sua atitude. “Tirando você [Vini], queria pedir desculpa a todos”, declarou a peoa.