‘A Fazenda 14’: Ingrid Ohara é a segunda eliminada com 29,01% dos votos

Influenciadora disputou a permanência na casa com Rosiane Pinheiro e Deborah Albuquerque

Divulgação Ingrid Ohara foi a segunda eliminada de A Fazenda 14



Mais um participante deixou a Fazenda 14. Nesta quinta-feira, 29, Deborah Albuquerque, Ingrid Ohara e Rosiane Pinheiro disputaram a preferência do público para a permanência na terceira semana. Deborah é alvo da casa desde os primeiros dias. Ingrid estava apagada, mas ‘cavou’ seu espaço depois de jogar cocô nas roupas de Vini Buttel após a Prova do Fazendeiro de quarta. Rosiane também é uma das participantes mais apagadas da casa. Com isso, o público escolheu que quem deixaria a casa é a influenciadora Ingrid Ohara com 29,01% dos votos. A mais votada para ficar foi Rosiane com 38,69% e Deborah conquistou 32,30% dos votos.