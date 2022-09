‘O Caso Evandro’ e ‘Nos Tempos do Imperador’ são indicados ao Emmy Internacional

A atriz Letícia Colin também foi indicada ao prêmio por sua atuação na série ‘Onde está meu coração’; entrega dos prêmios acontecerá em 21 de novembro em Nova York

Reprodução/Globo/24.08.2021 Novela das 18h foi indicada e concorrerá com produções da Espanha, da Coreia do Sul e da China



O Brasil recebeu três indicações ao Emmy Internacional de 2022. O anúncio dos indicados foi feito nesta quinta-feira, 29. A atriz Letícia Colin foi indicada pela sua participação na série “Onde está meu coração”, produção original do Globoplay. Ela disputará o prêmio com a britânica Celine Buckens (“Showtrial”), com a sul-africana Kim Engelbrecht (“Reyka”) e com a francesa Lou de Laâge (“Le Bal des Folles”). A novela das 18h da Rede Globo “Nos tempos do Imperador” também foi indicada na categoria de melhor telenovela ao lado de “Two Lives” (Espanha), “YeonMo” (Coreia do Sul) e “You are my hero” (China). A outra indicação do Brasil veio com o documentário “O Caso Evandro“, que concorrerá com “Enfants De Daech, Les Damnés De La Guerre” (França), “Myanmar Coup: Digital Resistance” (Japão) e “The Return: Life After Isis” (Reino Unido). A entrega dos resultados será feita em cerimônia no dia 21 de novembro em Nova York, nos Estados Unidos.