‘A Fazenda 14’: Record divulga participantes da nova edição; confira

Reality show estreia no próximo dia 13 de setembro, às 23h; Moranguinho foi a primeira confirmada

Divulgação/Record TV 'A Fazenda 14' estreia no próximo dia 13 de setembro, às 23h, na Record TV



A Record TV decidiu inovar e divulgar seis dos 20 dos participantes de “A Fazenda 14” uma semana antes da estreia do reality show. As identidades dos peões que estarão na nova edição do jogo foram divulgados nesta terça-feira, 6, no programa “Hoje em Dia”, que contou com a participação de Adriane Galisteu, que novamente apresentará a atração, e também do diretor Rodrigo Carelli. No ano passado, a emissora usou uma estratégia similar para divulgar a especulada lista de participantes, que antes só era revelada no dia da estreia. “A Fazenda 14” começa oficialmente no próximo dia 13 de setembro, às 23h. Os participantes que não foram revelados nesta terça serão divulgados na próxima segunda-feira, 12, quando acontece a pré-estreia do reality — um programa especial que será comandado ao vivo por Galisteu. Nele, a apresentadora já mostrará a entrada dos peões no jogo e contará todas as novidades da nova edição do reality.

Conheça os participantes de “A Fazenda 14”:

Ellen Cardoso (Moranguinho)

A dançarina Ellen Cardoso, também conhecida como Mulher Moranguinho, foi a primeira confirmada. “Quero me divertir ao máximo, aproveitar ao máximo”, contou a artista, que é casada com o cantor Naldo Benny. “Entrei porque quero viver essa experiência. Há alguns anos, eu fui convidada, mas não fui, agora eu me sinto preparada. Claro que o dinheiro ajuda”, falou a dançarina, que após passar um tempo se dedicando à maternidade quer retomar a carreira artística. “A visibilidade [do programa] é muito grande”, comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ellen Cardoso (@moranguinhoreal)

Ruivinha de Marte

A influenciadora digital Ruivinha de Marte também estará na nova edição de “A Fazenda”. “Vou chegar com tudo”, garantiu a artista. Ela soma milhões de seguidores nas redes sociais e aceitou participar do reality para conquistar um novo público e ficar conhecida em todo o Brasil. “Busco fama e dinheiro. Sei que tenho bastante seguidores, mas muitos no Brasil ainda não me conhecem, busco mais visibilidade”, contou. No jogo, Ruivinha pretende ser o mais autêntica possível. “Não tenho muita estratégia, vou ser eu mesma. Vou deixar levar, entrar de cabeça”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ruivinha de Marte🛸👽 (@ruivinhademarte)

Deborah Albuquerque

Após causar polêmica no “Power Couple Brasil”, Deborah Albuquerque se prepara para encarar um novo reality. Agora longe do marido, o médico Bruno Salomão, a artista acredita que será mais difícil de se controlar. “Estou preparada para ir sem o fofinho. Acho que minha versão sem ele vai ser bem mais furacão”, comentou. Deborah disse que participar de “A Fazenda” sempre foi um sonho: “Faço tudo para aparecer, sou artista”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Albuquerque 🦚 (@albuquerquedeborah)

Thomaz Costa

Iran Malfitano

*Nota em atualização. Em breve, mais informações.