João Vicente de Castro se aprofunda no sexo tântrico e relata: ‘Prazer está no caminho’

Reprodução/Instagram/joaovicente27 João Vicente de Castro disse que está se aprofundando em técnicas de sexo tântrico



O ator e apresentador João Vicente de Castro compartilhou que está se aprofundando em técnicas de sexo tântrico. Nas redes sociais, o artista contou que tomou essa decisão após participar do podcast “Quem Pode, Pod”, comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. “Falei sobre sexo tântrico, esse pedacinho viralizou, e eu, revendo, fiquei com vontade de aprofundar. Comecei. Continuo sabendo pouco, li sobre e encontrei a Carol Teixeira, filósofa e mestra tântrica, agora minha mestra, conversamos, meditamos, fizemos algumas práticas, nos conectamos profundamente. Foi uma experiência valiosa”, escreveu o apresentador do “Papo de Segunda” no Instagram. Ao começar a estudar sobre o assunto, João Vicente disse que sua mente mudou e ele compreendeu que isso vai além do sexo.

“Tantra é respeitar o corpo que está se disponibilizando para seu toque, entender que o corpo é sagrado, que a dor e o prazer coexistem no mesmo corpo, Tantra é aceitar as vulnerabilidades, mais que isso, é celebra-la e se aproximar da sua essência é estar presente.” O ator enfatizou que ainda está “no começo dessa jornada” e ainda tem pouco conhecimento sobre o assunto. “Quanto mais aprendo mais faz sentido, vai de Deus a Freud, mesmo que você não acredite em nenhum deles. A respiração, o encontro dos corpos e além, quando aprofundamos, Tantra é uma lição de vida, porque quando paro para pensar, é assim que devemos viver a vida, respeitando o outro, amando o outro, ter calma, respirar, servir, gozar, amar, sentir, viver e principalmente entender que o prazer e o bom da vida está no caminho, não no destino. É como é, ou, pelo menos, como deveria ser, no tantra e na vida”, concluiu o artista.