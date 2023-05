Andressa Urach retorna à igreja evangélica e relata experiência: ‘Estou sem palavras’

Influenciadora contou que aceitou participar de uma reunião após ser receber um convite da mãe

Reprodução/YouTube/AndressaUrachOficial Andressa Urach falou que foi a uma nova igreja evangélica em Porto Alegra a convite da mãe



A influenciadora Andressa Urach voltou a frequentar nesta semana a igreja evangélica após ser convidada pela mãe, Marisete De Faveri. Ela relatou sua experiência em um vídeo que publicou em seu canal do YouTube. “Acabei de chegar, renovada, uma reunião abençoada, como é bom ouvir a palavra de Deus. Estou nas nuvens, leve, depois de uma oração maravilhosa”, declarou a eterna vice Miss Bumbum. “Estou até sem palavras para compartilhar tamanha paz que eu estou depois de participar dessa reunião.” A congregação que Andressa participou com a mãe se chama “Ponto de Fé e Amor”. “É uma igreja que está começando agora, a primeira foi lá em Uruguaiana e agora está vindo para Porto Alegre. Foi muito bom, falou muito sobre a gente não perder a esperança. Enquanto a gente tem vida, a gente tem que ter esperança. Nem sempre as coisas acontecem da maneira que a gente gostaria, mas Deus é especialista em mudar tudo”, declarou. A influenciadora se converteu após ter sérios problemas de saúde ao injetar hidrogel na perna em 2014. Em meados de 2015, ela foi contratada pela Record TV e se juntou à Igreja Universal do Reino de Deus. Ao deixar a emissora em 2020, a influenciadora também rompeu com a instituição religiosa e passou a cobrar os altos valores que doou acusando a igreja de “lavagem cerebral”.