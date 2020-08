‘A Maldição da Mansão Bly’: Netflix divulga imagens e cartaz da antalogia

Novos episódios de antologia iniciada com ‘A Maldição da Residência Hill’ deve chegar em outubro ao catálogo do streaming

Reprodução/Twitter/Netflix Brasil T’Nia Miller, de 'Years and Years'. é destaque em primeiras imagens da série



A Netflix divulgou nesta segunda-feira (24) o cartaz e as primeiras imagens de “A Maldição da Mansão Bly“, a segunda temporada da antologia de terror iniciada com “A Maldição da Residência Hill“. Nas fotos, Victoria Pedretti (“You”) e T’Nia Miller (“Years and Years”) são destaque. A produção, criada por Mike Flanagan, adapta a obra “A Volta do Parafuso”, publicada em 1898 por Henry James. Na trama, uma jovem governanta descobre, aos poucos, que as crianças da casa em que trabalha são assombradas por fantasmas ligados ao local. A adaptação da Netflix, no entanto, deve modificar levemente a história.

Os atores Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas, Kate Siegel, Catherine Parker, Rahul Kohli, Amelia Eve, Benjamin Ainsworth e Amelie Smith completam o elenco. “A Maldição da Mansão Bly” tem previsão chegar em outubro ao catálogo da Netflix.

Confira as imagens: