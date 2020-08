Nasce Ever Leo, o primeiro filho da atriz Lea Michele

Ex-‘Glee’ anunciou gravidez em abril e, meses depois, se envolveu em polêmica com antiga colega de elenco

Reprodução/Instagram Atriz ficou conhecida pela série musical 'Glee'



A atriz Lea Michele, de 33 anos, deu à luz a um menino na última quinta-feira (20), nos Estados Unidos, segundo informações da revista People. Ela ficou conhecida pela série musical “Glee” e celebrou o nascimento do primeiro filho com o marido Zandy Reich. De acordo com a publicação americana, o nome da criança é Ever Leo. “Todos estão bem e saudáveis. Eles estão muito felizes”, revelou uma fonte.

Lea Michele anunciou a gravidez em abril. Meses depois, a atriz foi acusada por uma ex-colega de “Glee” de ter um comportamento agressivo no set da produção. Segundo Samantha Marie Ware, Lea teria dito ofensas racistas contra ela, além de “outras pequenas agressões traumáticas”. Em comunicado à People, a atriz se desculpou pelos atos. “O que importa é que eu agi de maneiras que machucaram outras pessoas. Se isso aconteceu por causa da minha posição de privilégio ou por causa da minha imaturidade, eu peço desculpas pelo meu comportamento”, disse na ocasião.