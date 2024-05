A saga continua: ‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder’ retorna com novo trailer da 2ª temporada

A aventura fantástica continua com um novo vislumbre da segunda temporada da série de sucesso do Prime Video

Divulgação/Amazon Prime Video Trailer concentra-se na ameaça de Sauron e revela data de estreia da nova temporada



Em um anúncio emocionante, o Prime Video lançou o tão aguardado trailer da segunda temporada de “O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder”. Prepare-se para mergulhar novamente na Terra Média com uma dose de magia, ação e suspense. Desde o seu lançamento original em 2022, a série tem cativado os fãs com sua rica narrativa e visuais deslumbrantes. Agora, com a segunda temporada já em produção, a Amazon está pronta para nos levar de volta a esse mundo épico.

Confira abaixo o trailer: