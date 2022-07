Aceitou? Ana Maria Braga choca Jojo Todynho com proposta de trabalho ao vivo

Cantora foi surpreendida pela apresentadora e ficou sem palavras; Louro Mané incentivou a ex-Fazenda

Reprodução/Globo Jojo Todynho ficou chocada ao receber proposta de trabalho de Ana Maria Braga



A cantora Jojo Todynho foi surpreendida pela apresentadora Ana Maria Braga durante sua participação no “Mais Você” desta sexta-feira, 1. Enquanto tomavam café da manhã, a parceira de Louro Mané propôs à funkeira: “Queria te fazer um convite ao vivo e a cores. Você pode dizer sim, você pode dizer não, você pode dizer que vai pensar. Que tal se você fizesse um quadro no ‘Mais Você’ uma vez por mês? Posso te levar para outras cidades, posso te levar para outros bairros, você toparia?”. Pega de surpresa, Jojo ficou calada por alguns segundos. “Espera aí, você está me convidando para trabalhar com você?”, questionou a campeã de “A Fazenda 12”. Ana Maria disse que sim e Louro Mané incentivou: “Bora, Jojo”. Com os olhos cheios de lágrimas e sorrindo, Jojo não conseguiu falar de emoção, mas balançou a cabeça sinalizando que aceitava o convite da apresentadora. Todos no estúdio celebraram.

“A Jojo é uma construção de várias pessoas, tive pessoas que me deram um empurrãozinho, tenho gratidão no meu coração. Gosto de lidar com as pessoas. Fico feliz e estou sem palavras”, comentou a artista. A cantora chamou a atenção de Ana Maria ao fazer uma reportagem em Madureira, no Rio de Janeiro, na qual ouviu histórias de pessoas locais e deu conselhos em um divã. Durante a atração, a apresentadora do “Mais Você” ressaltou o sucesso que Jojo faz nas redes sociais com seu jeito sincero de ser. “Quando comecei a postar vídeo, dormi com 10 seguidores e acordei com 100 mil. Minha amiga falou que eu estava famosa! Deus foi me abençoando, fui explodindo”, comentou a dona do hit Que Tiro Foi Esse. “As pessoas me amam e me odeiam, mas não vivem sem mim. As pessoas buscam uma verdade e quando encontram uma pessoa que falam, dizem que você é grossa.”