Ana Maria Braga chora ao ouvir música romântica de Daniel: ‘Dor de cotovelo’

Reprodução/Globo Ana Maria Braga chorou após ouvi Daniel cantando 'Estrela Perdida' no 'Mais Você'



A apresentadora Ana Maria Braga não conteve a emoção e chorou ao vivo após ouvir Daniel cantando Estrela Perdida. O “Mais Você” desta sexta-feira, 10, foi especial para comemorar o Dia dos Namorados, celebrado no próximo dia 12 de junho. Após a apresentação do sertanejo, a apresentadora explicou o motivo das lágrimas: “Tenho ainda o prazer de chorar por amor e por acreditar [nele] mesmo com dor de cotovelo, como essa [música] que você cantou agora. Pelas coisas que me fazem muito felizes, por poder, aqui, no meu trabalho, encontrar amigos como você. É um presente. Preciso agradecer a Deus todos os dias pela oportunidade que tenho de ser tão feliz, apesar de estar chorando (risos), no que faço”. Daniel então falou: “É um choro de felicidade. Eu agradeço por você fazer parte da minha vida. Agradeço a Deus por colocar pessoas assim como você na minha vida”. A emoção de Ana Maria comoveu os telespectadores e virou assunto nas redes sociais. Veja a repercussão:

