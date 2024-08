‘Acredito que tenha sido a coisa mais legal que eu já fiz’, diz Michael Keaton sobre ‘Beetlejuice 2’

Sequência de ‘Os Fantasmas se Divertem’ chega em setembro nos cinemas com Winona Ryder, Jenna Ortega e Winona Ryder no elenco

Divulgação/Warner Bros Michael Keaton retoma o papel de Beetlejuice em "Os Fantasmas Ainda se Divertem"



“Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice” chega aos cinemas no dia 5 de setembro, e a expectativa é grande por parte dos fãs de Tim Burton. Mais de três décadas depois, a sequência traz rostos conhecidos da produção e também novos nomes no elenco. Em coletiva de imprensa, Burton contou como é trabalhar com esse sentimento nostálgico do público. “Para mim, não enxergo de maneira nostálgica. Sempre foi um personagem que eu adorei, uma história que sempre gostei e que nunca me deixou. Demorou 34 anos para fazer de novo, mas a ideia de fazer um filme sobre uma família estranha… Senti que era o certo”, disse.

Michael Keaton, que também retorna no papel principal, revelou que o nervosismo bateu ao entrar no set. “Foi mais difícil do que eu pensei, estava mais nervoso do que imaginava. Acredito que tenha sido a coisa mais legal que eu já fiz. Tentar fazer de novo, com o fato de eu me importar tanto, me fez ficar nervoso”, contou. Jenna Ortega retoma sua parceria com Burton e chega para interpretar a filha da personagem de Winona Ryder, Astrid. Sendo elogiada por Michael Keaton, que afirmou que ela caiu como uma luva no elenco, a atriz também comentou sobre a pressão de fazer parte de um universo tão icônico como o de Beetlejuice. “É bem desafiador estar ligada com Winona Ryder porque ela é incrível. Lydia é uma personagem muito amada, então havia uma pressão natural. Astrid foi escrita de forma muito linda. Para mim, o foco era ter a maior química possível com Winona”, afirmou. “Assim que sentamos para conversar, foi algo natural, ficávamos horas, ela ia à minha casa ou eu na dela, foi demais”

Interpretando uma espécie de vilã em “Beetlejuice 2”, Monica Bellucci ressaltou o fato de Tim Burton conseguir trazer assuntos densos com uma certa leveza. “Tim me falou que tinha um papel pontual no filme e que havia pensado em mim, obviamente eu aceitei. Eu estou muito honrada de fazer parte desse elenco e de entrar no mundo de Tim. Minha personagem tem cicatrizes, e os filmes do Tim têm o poder de trazer esses assuntos mais densos, como amor e vida. Ele cria essas situações fora do comum e sabe causar sentimentos diferentes dos tradicionais”, afirmou. Keaton também revelou que trabalhar com Tim Burton é algo único, já que tudo parte de uma ideia, uma criação ímpar, onde todos trazem suas opiniões e somam ao projeto. “A melhor parte de ‘Beetlejuice’ é que ele faz o que tem que fazer, ele é o melhor e pior em tudo. Assim como em ‘Birdman’, não tem como comparar, é arte pura, você não tem outra alternativa a não ser mergulhar”.

Na história, após uma tragédia familiar inesperada, três gerações da família Deetz voltam para casa em Winter River. Ainda assombrada por Beetlejuice, a vida de Lydia vira de cabeça para baixo quando sua filha adolescente rebelde, Astrid, descobre a misteriosa maquete da cidade no sótão, e o portal para a vida após a morte é acidentalmente aberto. Com problemas em ambos os reinos, é apenas uma questão de tempo até que alguém diga o nome de Beetlejuice três vezes, e o demônio travesso volte para levar ao mundo seu próprio estilo de caos.

