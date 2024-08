‘Gladiador 2’: Ridley Scott afirma que é o melhor filme que já fez 

Longa é uma sequência direta do clássico dos anos 2000 e se passará 25 anos depois, contando a história de Lucius; estreia será em novembro

Divulgação/Paramount Paul Mescal e Pedro Pascal estrelam "Gladiador 2"



A expectativa é grande para um dos maiores lançamentos do ano. Depois de marcar uma geração nos anos 2000, 24 anos depois a sequência de “Gladiador” chegará aos cinemas no final do ano. Com dois dos maiores nomes da indústria atualmente, Pedro Pascal e Paul Mescal, Ridley Scott, que dirige a sequência, não escondeu o orgulho do resultado final. “É o melhor filme que já fiz, uma das melhores coisas, e olha que já fiz muitas coisas boas”, afirmou ele para a revista “Empire”.

O filme será uma sequência direta do clássico e se passará 25 anos depois, contando a história de Lucius (Paul Mescal), que vê sua vida virar do avesso após o imperador, interpretado por Pedro Pascal, invadir o local onde mora. Escravo e de luto por perder a esposa na batalha, ele fará de tudo para ter sua vingança. O filme estreia dia 14 de novembro.

Confira o trailer de “Gladiador 2”