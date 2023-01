Adaptação do livro ‘Daisy Jones & the Six’ ganha primeiro teaser; assista

Minissérie da Prime Video conta a história publicada pela autora bestseller Taylor Jenkins Reid

Divulgação/ Amazon Prime Video Minissérie acompanha banda dos ano 70, sua vocalista e sua paixão pela música



Nesta quarta-feira, 25, a Amazon Prime Video revelou o primeiro teaser trailer da minissérie ‘Daisy Jones and the Six’, adaptação do livro homônimo da autora bestseller Taylor Jenkins Reid. No elenco estão nomes como Riley Keough (Mad Max: Estrada da Fúria), Sam Claflin (Como Eu Era Antes de Você), Suki Waterhouse (Simplesmente Acontece), Camila Morrone (Desejo de Matar), Will Harrison (Manhunt), Sebastian Chacon (Penny Dreadful: Cidade dos Anjos), Timothy Olyphant (Santa Clarita Diet) e Josh Whitehouse (Um Passado de Presente). A adaptação segue uma banda dos anos 1970, sua vocalista e seu amor à música. O romance de ficção histórica foi publicado em 2019 e fez muito sucesso entre os leitorer, virando bestseller (grande número de vendas). A minissérie de 10 episódios chega ao catálogo do streaming em 3 de março de 2023 e terá lançamentos semanais, toda sexta-feira, até 24 de março.

Assista ao teaser abaixo: