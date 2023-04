Afastado há sete meses, Silvio Santos cancela retorno ao SBT

Apresentador voltaria a gravar nesta quinta-feira, 20; ainda não há uma nova data para ele retomar

Reprodução/SBT Silvio Santos está há sete meses afastado do seu programa no SBT



O apresentador Silvio Santos voltaria a gravar nesta quinta-feira, 20, após sete meses longe dos estúdios, no entanto, seu retorno ao SBT foi cancelado nesta manhã. O dono da emissora comandaria nesta quinta o Jogo dos Pontinhos, quadro do “Programa Silvio Santos” no qual recebe famosos para participar de uma gincana. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela assessoria de imprensa do SBT, que também informou que ainda não há uma nova data para Silvio voltar a gravar. A emissora também negou que o comunicador tem evitado sair em dias de frio e afirmou que ele cancelou por vontade própria e ainda brincou dizendo que ele “está ótimo e com a corda toda”. Nesta manhã, a temperatura em São Paulo estava em 13ºC. Desde que o apresentador 92 anos parou de comandar seu programa dominical, Patricia Abravanel, uma de suas seis filhas, foi quem assumiu a atração. Silvio tem diminuído o ritmo de trabalho desde o início da pandemia da Covid-19, mas segue atento a às questões que envolvem o SBT, que visa investir em um reality show e estuda o retorno do “Programa Livre”, que na década de 1990 foi comandado por Serginho Groisman.