‘Godzilla x Kong’, ‘Instinto Materno’, ‘Dona Lurdes’ e mais: veja o que chega ao cinema nesta semana

As salas de exibição estão prestes a receber uma eclética gama de gêneros, incluindo comédia, drama, documentários e produções nacionais, prometendo encher as telas de emoção e entretenimento

Divulgação/WarnerBros Em novo capítulo do Monsterverse, Godzilla e King Kong se unem para enfrentar uma ameaça escondida nas profundezas do planeta



Março, esse mês que nos presenteou com uma variedade de experiências cinematográficas, está prestes a encerrar sua temporada, mas não sem antes nos agraciar com uma última leva de estreias. Nesta seleção destacamos os lançamentos que chegam às telonas nesta semana, oferecendo aos cinéfilos uma vasta opção e estilos para explorar. Sem mais delongas, mergulhe conosco no universo das estreias cinematográficas deste final de março:

Godzilla e Kong: O Novo Império

Gênero: Ação, Fantasia, Ficção Científica

Ação, Fantasia, Ficção Científica Direção: Adam Wingard

Adam Wingard Elenco: Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens

Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens Sinopse: Em “Godzilla e Kong: O Novo Império”, os destinos do poderoso Kong e do temível Godzilla se entrelaçam mais uma vez quando uma colossal ameaça mortal emerge do seio do mundo humano. Unidos por um inimigo em comum, eles enfrentam desafios épicos e descobrem segredos sombrios enquanto lutam para proteger a humanidade e preservar o equilíbrio do universo. Prepare-se para uma batalha de proporções titânicas, onde a sobrevivência do planeta está em jogo e somente a união destes titãs pode garantir a esperança para o futuro da Terra.

Instinto Materno

Gênero: Drama, Suspense

Drama, Suspense Direção: Benoît Delhomme

Benoît Delhomme Elenco: Anne Hathaway, Jessica Chastain, Caroline Lagerfelt

Anne Hathaway, Jessica Chastain, Caroline Lagerfelt Sinopse: Em um retrato nostálgico dos anos 60, “Instinto Materno” mergulha na vida típica e tradicional das donas de casa Alice (interpretada por Jessica Chastain) e Celine (interpretada por Anne Hathaway), melhores amigas inseparáveis. No entanto, a serenidade de suas existências é abruptamente interrompida por um trágico acidente que muda o curso de suas vidas para sempre. Em meio ao luto e à dor, elas se veem obrigadas a enfrentar desafios inesperados, desvendando segredos enterrados e redefinindo o significado da verdadeira amizade. Em uma jornada emocional e comovente, “Instinto Materno” explora os laços indestrutíveis que unem essas duas mulheres e como elas encontram força e apoio uma na outra para superar as adversidades que a vida lhes impõe.

Dois é Demais em Orlando

Gênero: Comédia, Família

Comédia, Família Direção: Rodrigo Van Der Put

Rodrigo Van Der Put Elenco: Eduardo Sterblitch, Pedro Burgarelli, Luana Martau

Eduardo Sterblitch, Pedro Burgarelli, Luana Martau Sinopse: João embarca em uma viagem para os parques da Universal com o intuito de realizar um sonho de infância. No entanto, seu plano de diversão é subitamente transformado em uma missão desafiadora quando ele se vê encarregado de cuidar do filho de sua chefe durante a viagem, com o objetivo de não perder o emprego. Com o pai do menino ausente, ele se vê diante de uma difícil decisão: arriscar seu emprego ou assumir o papel de babá improvisada para garantir sua estabilidade profissional. Enquanto enfrenta as inúmeras peripécias dos parques temáticos, João descobre que essa jornada imprevista pode trazer não apenas desafios, mas também surpreendentes lições sobre responsabilidade, família e as maravilhas da aventura.

O Homem dos Sonhos

Gênero: Comédia, Fantasia

Comédia, Fantasia Direção: Kristoffer Borgli

Kristoffer Borgli Elenco: Nicolas Cage, Julianne Nicholson, Jessica Clement

Nicolas Cage, Julianne Nicholson, Jessica Clement Sinopse: Um pai de família aparentemente comum, cuja vida tranquila é subitamente abalada quando milhões de estranhos passam a vê-lo em seus sonhos. O que começa como uma curiosidade bizarra rapidamente se transforma em um pesadelo quando suas aparições noturnas assumem contornos perturbadores e ameaçadores. Agora, Paul se vê catapultado para uma inesperada fama, enquanto luta para lidar com os efeitos colaterais dessa súbita exposição pública. Enquanto tenta desvendar o mistério por trás de seu novo estrelato, ele se vê confrontado com questões existenciais e desafios que o forçam a reavaliar sua própria identidade e propósito na vida. O “Homem dos Sonhos” é uma intrigante e envolvente reflexão sobre os limites da fama e os segredos ocultos por trás dos nossos sonhos mais profundos.

Nada Será Como Antes – A Música do Clube da Esquina

Gênero: Documentário

Documentário Direção: Ana Rieper

Ana Rieper Elenco: Milton Nascimento, Flávio Venturini, Wagner Tiso

Milton Nascimento, Flávio Venturini, Wagner Tiso Sinopse: Somos transportados para o universo musical de um extraordinário grupo de artistas, incluindo nomes como Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Toninho Horta e outros, cujas composições transcendem o tempo e o espaço. Através de entrevistas, imagens de arquivo e performances emocionantes, testemunhamos como esses mestres da música brasileira criaram um legado eterno, cujas melodias ecoam além das fronteiras temporais, inspirando gerações futuras e tocando os corações de todos aqueles que têm o privilégio de ouvi-las. É uma celebração da beleza da música e da poderosa conexão entre a arte e a alma humana.

A Matriarca

Gênero: Drama

Drama Direção: Matthew Saville

Matthew Saville Elenco: Charlotte Rampling, George Ferrier, Marton Csokas

Charlotte Rampling, George Ferrier, Marton Csokas Sinopse: Acompanhamos a jornada de Ruth, uma ex-correspondente do exército que luta contra seus próprios demônios enquanto enfrenta uma vida de monotonia e desilusão, buscando refúgio no álcool para escapar de suas angústias. Quando se vê forçada a compartilhar seu espaço com seu neto rebelde, Sam, uma reviravolta inesperada ocorre. Entre conflitos e desentendimentos iniciais, o vínculo entre Ruth e Sam é testado e transformado de maneiras profundas e comoventes. À medida que os dois enfrentam desafios juntos, descobrem-se mutuamente e encontram conforto e apoio um no outro. É uma emocionante jornada de autodescoberta, redenção e amor familiar, destacando a força dos laços que transcendem as adversidades da vida.

Tudo ou Nada

Gênero: Drama

Drama Direção: Delphine Deloget

Delphine Deloget Elenco: Virginie Efira, Félix Lefebvre, Arieh Worthalter

Virginie Efira, Félix Lefebvre, Arieh Worthalter Sinopse: Somos apresentados à comovente história de Sylvie, uma mãe que se vê diante de um terrível pesadelo quando seu filho de apenas 6 anos, Sofiane, sofre um acidente enquanto estava sozinho em casa. O incidente leva à separação de mãe e filho, com Sofiane sendo enviado para um lar adotivo após Sylvie ser denunciada. Determinada a reconstruir sua família e recuperar a guarda do caçula, ela embarca em uma emocionante jornada marcada por desafios legais e emocionais avassaladores.

Thug

Gênero: Ação, Suspense

Ação, Suspense Direção: Hans Petter Moland

Hans Petter Moland Elenco: Liam Neeson, Ron Perlman, Daniel Diemer

Liam Neeson, Ron Perlman, Daniel Diemer Sinopse: Liam Neeson vive o papel de um gângster envelhecido, marcado pelos fantasmas de seu passado sombrio. Determinado a encontrar redenção e reconstruir os laços familiares, ele embarca em uma jornada de autoconhecimento e perdão, buscando se reconectar com seus filhos e deixar para trás o legado de violência e crime que o assombra. No entanto, cada passo em direção à redenção é confrontado pelos espectros de um passado implacável, onde cada escolha tem suas consequências inevitáveis.

Jango no Exílio

Gênero: Documentário

Documentário Direção: Pedro Isaias Lucas

Pedro Isaias Lucas Elenco: João Goulart

João Goulart Sinopse: Uma obra cinematográfica que lança luz sobre os 12 anos tumultuados do ex-presidente João Goulart, mais conhecido como Jango, durante seu exílio no Uruguai e na Argentina. O filme acompanha Jango desde sua chegada em Montevidéu, em meados de abril de 1964, até os eventos que culminaram em sua morte na província argentina de Misiones, em dezembro de 1976.

Um Dia Nossos Segredos Serão Revelados

Gênero: Drama, Romance

Drama, Romance Direção: Emily Atef

Emily Atef Elenco: Felix Kramer, Silke Bodenbender, Jördis Triebel

Felix Kramer, Silke Bodenbender, Jördis Triebel Sinopse: Durante o verão de 1990, Maria, uma jovem prestes a completar 19 anos, compartilha sua vida na fazenda dos pais com seu amigo Johannes, enquanto se entrega à paixão pelos livros, preferindo a solidão da leitura aos estudos do bacharelado. No entanto, seu mundo tranquilo é virado de cabeça para baixo quando ela se vê irresistivelmente atraída por Henner, um fazendeiro com o dobro de sua idade. Sob o feitiço dessa paixão proibida, Maria é levada a uma jornada de autodescoberta e desejo, enquanto enfrenta os desafios de um amor que desafia convenções sociais e expectativas familiares.

Ascensão e Queda – John Galliano

Gênero: Documentário

Documentário Direção: Kevin Macdonald

Kevin Macdonald Elenco: Penélope Cruz, Kate Moss, Naomi Campbell

Penélope Cruz, Kate Moss, Naomi Campbell Sinopse: “Ascensão e Queda: A Jornada de John Galliano” mergulha nas profundezas da carreira do icônico estilista John Galliano, desde seus humildes começos como estudante de moda na renomada Universidade Central Saint Martins, em Londres, até alcançar o prestigiado cargo de diretor criativo de uma das mais importantes marcas de moda do mundo, a Dior. Neste documentário envolvente, somos conduzidos através dos altos e baixos de sua trajetória, testemunhando seus triunfos na Givenchy e seu reinado glorioso na Dior, bem como os desafios pessoais que enfrentou ao longo do caminho.

