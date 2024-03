Beetlejuice 2: veja trailer e primeiras fotos do filme

Estrelado por Michael Keaton e Winona Ryder, longa de Tim Burton chega aos cinemas no dia 6 de setembro

Parisa Taghizadeh/Warner Bros. O ator Michael Keaton em cena do filme 'Beetlejuice 2', em imagem divulgada pela revista Entertainment Weekly



Os fãs de cinema e da icônica obra de Tim Burton, “Beetlejuice“, foram presenteados com uma emocionante surpresa na última quinta-feira (21), quando a Warner Bros. Pictures lançou o tão aguardado trailer de “Beetlejuice 2”. Com a data de estreia marcada para 6 de setembro, a continuação promete envolver os espectadores em uma jornada ainda mais sombria e divertida. O excêntrico e cativante universo de “Beetlejuice” retorna com uma dose dupla de surpresas e nostalgia. A sequência tão esperada do clássico “Os Fantasmas se Divertem” chega sob o título “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice”, trazendo consigo uma equipe estelar e uma trama repleta de mistério e diversão. Dirigido pelo próprio mestre do gótico fantástico, Tim Burton, e com um roteiro meticulosamente elaborado por Alfred Gough e Miles Millar, “Beetlejuice 2” traz de volta os personagens amados pelos fãs, incluindo Michael Keaton e Winona Ryder, que reprisam seus papéis icônicos.

A adição da talentosa Jenna Ortega ao elenco é uma novidade empolgante, acrescentando uma nova camada de dinamismo à narrativa. A história se desenrola em torno de uma tragédia familiar inesperada, que leva três gerações da família Deetz de volta à cidade de Winter River. Com a presença inquietante de Beetlejuice, interpretado brilhantemente por Michael Keaton, a vida de Lydia (Winona Ryder) toma um rumo imprevisível quando sua filha adolescente rebelde, Astrid (Jenna Ortega), faz uma descoberta surpreendente no sótão de sua casa.

A prévia do filme promete uma mistura irresistível de humor macabro, fantasia e aventura, enquanto mergulha mais fundo nos mistérios do além. Com problemas em ambos os reinos, a iminente ressurreição de “Beetlejuice” só acrescenta combustível ao fogo, prometendo um turbilhão de caos e diversão para os espectadores. Confira abaixo o trailer e as primeiras imagens do filme, divulgadas pela revista Entertainment Weekly, e prepare-se para embarcar em uma jornada única e emocionante quando “Beetlejuice 2” chegar aos cinemas em 6 de setembro.

Assista ao trailer