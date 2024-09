‘Ainda estou aqui’ é o filme escolhido pelo Brasil para tentar vaga no Oscar 2025

O longa de Walter Salles estreou no Festival de Veneza 2024, onde foi ovacionado e faturou o prêmio de melhor roteiro; ambientado no Brasil da década de 1970, o filme é adaptação do livro de Marcelo Rubens Paiva

Divulgação Fernanda Torres e Selton Mello protagonizam 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles



A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta segunda-feira (23), que o filme escolhido para concorrer à vaga na Oscar 2025 é “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles. Na semana passada, a organização havia divulgado uma lista com os seis títulos finalistas, que, por sua vez, foram selecionados a partir de uma lista de 12 inscritos, aptos para concorrer na categoria. Foram duas votações internas, portanto, para chegar ao resultado final.

O próximo passo é enviar a produção para a avaliação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, na esperança de disputar na categoria de melhor filme internacional na 97ª edição do mais importante prêmio de cinema. Neste ano, a atriz e diretora Bárbara Paz é presidente da comissão de escolha. “Estou orgulhosa de presidir essa comissão, que foi unânime na escolha desse grande filme sobre memória, um retrato emocionante de uma família sob a ditadura militar”, disse Bárbara em comunicado.

“Ainda Estou Aqui é uma obra-prima, sobre o olhar de uma mulher, Eunice Paiva, e com atuações sublimes das duas Fernandas Esse é um momento histórico para nosso cinema. Não tenho dúvida que esse filme tem grandes chances de colocar o Brasil de novo entre os melhores do mundo. Nós, da indústria do audiovisual brasileiro, merecemos isso”, completou.

Saiba mais sobre o filme

“Ainda Estou Aqui” estreou no Festival de Veneza 2024, onde foi ovacionado e faturou o prêmio de melhor roteiro. Ambientado no Brasil da década de 1970, o filme é adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, focado na história de sua mãe, Eunice Paiva (Fernanda Torres). Casada com um político de destaque, ela tem sua vida transformada após o exílio do marido (interpretado por Selton Mello) durante a ditadura militar. Fernanda Montenegro também atua no filme, como a versão mais velha da protagonista.

Onde assistir

O filme fará sua estreia nacional na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que ocorre entre 17 e 30 de outubro. Ainda não há data confirmada de lançamento no circuito comercial.

Concorrentes

O filme disputou com outros cinco finalistas: “Cidade Campo”, de Juliana Rojas; “Levante”, de Lillah Halla; “Motel Destino”, de Karim Aïnouz; “Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, de Haroldo Borges; e “Sem Coração”, de Nara Normande e Tião.

*Com informações do Estadão Conteúdo

