Al Pacino é homenageado em mostra no CCBB-SP a partir deste sábado; veja programação

Serão exibidos filmes cultuados do ator, como “Perfume de Mulher”, que lhe rendeu um Oscar em 1993, e a trilogia “O Poderoso Chefão”, que retrata sua ascensão e queda como um mafioso nos Estados Unidos

Divulgação Mostra 'Pacino' acontece de 6 de julho a 18 de agosto no CCBB-SP



Al Pacino, um ícone indiscutível da indústria cinematográfica, será homenageado com a mostra “Pacino”, no Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo, de 6 de julho a 18 de agosto. Após passar pelo CCBB Rio de Janeiro, a mostra também estará em cartaz no CCBB Brasília. Em São Paulo, a programação inclui 24 longas-metragens e um debate entre o curador Paulo Santos Lima e um convidado especial. Além disso, será oferecido um curso sobre a história da atuação no cinema, com duração total de seis horas, abordando o método moderno de atuação nos Estados Unidos, onde Al Pacino se formou. A seleção de títulos da mostra “Pacino” inclui alguns dos trabalhos mais cultuados do ator, como “Perfume de Mulher”, que lhe rendeu um Oscar em 1993, e a trilogia “O Poderoso Chefão”, que retrata sua ascensão e queda como um mafioso nos Estados Unidos.

Também fazem parte da programação filmes dirigidos por Michael Mann, como “Fogo Contra Fogo” e “O Informante”, e “Um Dia de Cão”, de Sidney Lumet, que terá uma sessão acessível com legendagem descritiva, audiodescrição e Libras. O curador Paulo Santos Lima destaca que a intenção da mostra é revisitar a história do mundo e das artes através da trajetória de Al Pacino. “A história de vida de um artista do cinema é refletida em sua filmografia. Filmes costumam espelhar a realidade, e a intenção aqui é revermos a história do mundo e das artes nas últimas cinco décadas através do gênio deste extraordinário artista.”

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A mostra oferece também a oportunidade de (re)ver filmes menos conhecidos, mas igualmente importantes na carreira de Pacino, como “Os Viciados”, de Jerry Schatzberg, lançado em 1971, no qual o ator protagoniza como um viciado e traficante. Entre os longas resgatados estão “O Espantalho”, de Jerry Schatzberg, e “Um Momento, Uma Vida”, de Sidney Pollack. Não poderiam faltar filmes que levaram Al Pacino a indicações ao Oscar, como “Dick Tracy”, “Justiça para Todos”, “Um Dia de Cão” e “Serpico”. A mostra PACINO inclui ainda algumas de suas produções mais recentes e uma obra inédita nos cinemas brasileiros, “Maglehorn” (2015).

“Al Pacino é uma virtuose da interpretação cinematográfica, pelo que faz em cena e pela imagem que sua presença emana. Um ator genial que traz a finesse do método moderno de atuação que singulariza o cinema norte-americano e habita o imaginário coletivo, sendo uma referência transcultural”, afirma Paulo Santos Lima. Com mais de 50 anos de carreira, Al Pacino trabalhou com notáveis diretores, de Sidney Lumet e Brian De Palma a, mais recentemente, Martin Scorsese e Quentin Tarantino. O ator também dirigiu quatro longas-metragens sobre teatro, uma de suas paixões eternas.

Oferecer ao público do CCBB a chance de vivenciar o trabalho de um dos maiores atores do nosso tempo é uma oportunidade única para testemunhar a evolução de uma forma de atuação que deixou uma marca indelével na cinematografia global. Com essa iniciativa, o Centro Cultural Banco do Brasil reafirma seu compromisso de ampliar a conexão dos brasileiros com a cultura, homenageando um dos maiores atores do nosso tempo e inspirando uma nova geração de artistas e cinéfilos.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA MOSTRA ‘PACINO’

06/07 – sábado

15h Serpico (1973), de Sidney Lumet, 130’, digital – 12 anos

17h30 Um Dia de Cão (1975), de Sidney Lumet, 125’, digital – 12 anos

07/07 – domingo

15h Os Viciados (1971), de Jerry Schatzberg, 110’, digital – 16 anos

08/07 – segunda

14h Um Momento, uma Vida (1977), de Sydney Pollack, 125’, digital – 10 anos

16h30 Fogo contra Fogo (1995), de Michael Mann, 170’, digital – 14 anos

10/07 – quarta

15h Justiça para Todos (1979), de Norman Jewison 120’, digital – 16 anos

17h30 City Hall – Conspiração no Alto Escalão (1996), de Harold Becker, 111 min, digital – 14 anos

11/07 – quinta

14h30 Um Domingo Qualquer (1999) de Oliver Stone, 158’, digital – 18 anos

17h30 Tudo por Dinheiro (2005), de D. J. Caruso, 122’, digital – 14 anos



12/07 – sexta

15h O Pagamento Final (1993), de Brian De Palma, 144’, digital – 14 anos

18h Parceiros da Noite (1980), de William Friedkin, 102’, digital – 14 anos



13/07 – sábado

13h O Poderoso Chefão (1972), de Francis Ford Coppola, 175’, digital – 14 anos

16h15 O Poderoso Chefão II (1974), de Francis Ford Coppola, 202’, digital – 14 anos



14/07 – domingo

14h30 Perfume de Mulher (1992), de Martin Brest, 157’, digital – Livre



15/07 – segunda

15h Dick Tracy (1990), de Warren Beatty, 105’, digital – 12 anos

18h Manglehorn (2014), de David Gordon Green, 98’, digital – 14 anos

17/07 – quarta

14h30 O Espantalho (1973), de Jerry Schatzberg, 113’, digital – 14 anos

17h O Informante (1999), de Michael Mann, 158’, digital – 14 anos

18/07 – quinta

14h30 Era uma Vez em… Hollywood (2019), de Quentin Tarantino,162’, digital – 16 anos

18h Debate



19/07 – sexta

14h30 Curso

17h Scarface (1983), de Brian De Palma, 170’, digital – 18 anos



20/07 – sábado

14h30 CURSO

17h Donnie Brasco (1997), de Mike Newell, 147’, digital – 16 anos

21/07 – domingo

13h00 Curso

15h30 Parceiros da Noite (1980), de William Friedkin, 102’, digital – 14 anos



22/07 – segunda

15h30 Um Dia de Cão (1975), de Sidney Lumet, 125’, digital – 12 anos*

*sessão com acessibilidade (legendagem descritiva e audiodescrição)



24/07 – quarta

14h O Poderoso Chefão III (1990), de Francis Ford Coppola, 171’, digital – 14 anos

17h30 Os Viciados (1971), de Jerry Schatzberg, 110’, digital – 16 anos

25/07 – quinta

14h Era uma Vez em… Hollywood (2019), de Quentin Tarantino,162’, digital – 16 anos

17h O Pagamento Final (1993), de Brian De Palma, 144’, digital – 14 anos

26/07 – sexta

15h City Hall – Conspiração no Alto Escalão (1996), de Harold Becker, 111 min, digital – 14 anos

17h15 O Advogado do Diabo (1997), de Taylor Hackford, 144’, digital – 16 anos

27/07 – sábado

15h Um Momento, uma Vida (1977), de Sydney Pollack, 125’, digital – 10 anos

17h30 Serpico (1973), de Sidney Lumet, 130’, digital – 12 anos

28/07 – domingo

14h O Poderoso Chefão (1972), de Francis Ford Coppola, 175’, digital – 14 anos

29/07 – segunda

17h30 Justiça para Todos (1979), de Norman Jewison 120’, digital – 16 anos

31/07 – quarta

16h30 Fogo contra Fogo (1995), de Michael Mann, 170’, digital – 14 anos

01/08 – quinta

14h30 Os Viciados (1971), de Jerry Schatzberg, 110’, digital – 16 anos

17h Donnie Brasco (1997), de Mike Newell, 147’, digital – 16 anos



02/08 – sexta

15h O Espantalho (1973), de Jerry Schatzberg, 113’, digital – 14 anos

17h30 Vítimas de uma Paixão (1989), de Harold Becker, 113’, digital – 16 anos

03/08 – sábado

13h O Poderoso Chefão II (1974), de Francis Ford Coppola, 202’, digital – 14 anos

16h45 O Poderoso Chefão III (1990), de Francis Ford Coppola, 171’, digital – 14 anos

04/08 – domingo

14h30 Um Dia de Cão (1975), de Sidney Lumet, 125’, digital – 12 anos

05/08 – segunda

15h Manglehorn (2014), de David Gordon Green, 98’, digital – 14 anos

17h Era uma Vez em… Hollywood (2019), de Quentin Tarantino,162’, digital – 16 anos

07/08 – quarta

15h Dick Tracy (1990), de Warren Beatty, 105’, digital – 12 anos

08/08 – quinta

14h Perfume de Mulher (1992), de Martin Brest, 157’, digital – Livre

17h O Advogado do Diabo (1997), de Taylor Hackford, 144’, digital – 16 anos

09/08 – sexta

15h Parceiros da Noite (1980), de William Friedkin, 102’, digital – 14 anos

17h O Pagamento Final (1993), de Brian De Palma, 144’, digital – 14 anos



10/08 – sábado

14h30 City Hall – Conspiração no Alto Escalão (1996), de Harold Becker, 111 min, digital – 14 anos

17h O Informante (1999), de Michael Mann, 158’, digital – 14 anos



11/08 – domingo

14h Scarface (1983), de Brian De Palma, 170’, digital – 18 anos



12/08 – segunda

14h30 Justiça para Todos (1979), de Norman Jewison 120’, digital – 16 anos

17h O Advogado do Diabo (1997), de Taylor Hackford, 144’, digital – 16 anos



14/08 – quarta

15h Um Momento, uma Vida (1977), de Sydney Pollack, 125’, digital – 10 anos

17h30 Vítimas de uma Paixão (1989), de Harold Becker, 113’, digital – 16 anos



15/08 – quinta

14h30 Donnie Brasco (1997), de Mike Newell, 147’, digital – 16 anos

17h30 Tudo por Dinheiro (2005), de D. J. Caruso, 122’, digital – 14 anos



16/08 – sexta

14h30 Serpico (1973), de Sidney Lumet, 130’, digital – 12 anos

17h Um Domingo Qualquer (1999) de Oliver Stone, 158’, digital – 18 anos



17/08 – sábado

14h30 O Espantalho (1973), de Jerry Schatzberg, 113’, digital – 14 anos

17h Fogo contra Fogo (1995), de Michael Mann, 170’, digital – 14 anos



18/08 – domingo

14h O Poderoso Chefão III (1990),deFrancis Ford Coppola,171’, digital – 14 anos

SERVIÇO

MOSTRA DE CINEMA “PACINO”

Local: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo

Período: 06 de julho a 18 de agosto

Ingressos: Gratuitos, disponíveis em bb.com.br/cultura e bilheteria do CCBB

Endereço: Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico – SP

Entrada acessível: Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e outras pessoas que necessitem da rampa de acesso podem utilizar a porta lateral localizada à esquerda da entrada principal.

Funcionamento CCBB: Aberto todos os dias, das 9h às 20h, exceto às terças

Informações: (11) 4297-0600

Estacionamento: O CCBB possui estacionamento conveniado na Rua da Consolação, 228 (R$ 14 pelo período de 6 horas – necessário validar o ticket na bilheteria do CCBB). O traslado é gratuito para o trajeto de ida e volta ao estacionamento e funciona das 12h às 21h.

Transporte público: O CCBB fica a 5 minutos da estação São Bento do Metrô. Pesquise linhas de ônibus com embarque e desembarque nas Ruas Líbero Badaró e Boa Vista.

Táxi ou Aplicativo: Desembarque na Praça do Patriarca e siga a pé pela Rua da Quitanda até o CCBB (200 m).

Van: Ida e volta gratuita, saindo da Rua da Consolação, 228. No trajeto de volta, há também uma parada no metrô República. Das 12h às 21h.