‘Entrevista com Demônio’ estreia nesta quinta (4) e promete aterrorizar até os fãs mais fidedignos de filmes de terror

Com direção de Cameron e Colin Cairnes, o longa pretende transportar a plateia para um decadente programa de auditório dos anos 70; Rolê da Pan participou da pré-estreia do filme e conversou com o público

Reprodução/Diamond Films "Entrevista com o Demônio" questiona até onde o sucesso e a sede pela audiência podem levar um programa de televisão



Vale tudo pela audiência? O novo lançamento da Diamond Filmes no Brasil nos faz questionar até onde o sucesso e a sede pelo ibope podem levar um programa de televisão. Com direção de Cameron e Colin Cairnes, “Entrevista com Demônio” estreia nesta quinta-feira (4) nas salas de cinema do Brasil. Com 97% de aprovação no Rotten Tomatoes, a técnica de terror conhecida como “filme perdido” ou “found footage” promete arrancar suspiros amedrontados de todo o público. “Entrevista com o Demônio” conta a história do show business dos anos 70, com Jack Delroy interpretado por David Dastmalchian, que está tentando recuperar a audiência de seu programa, que se encontra em constante queda. Após a morte de sua esposa por um violento câncer, ele prepara um programa especial de Dia das Bruxas em 1977.

Desesperado por sua reputação na TV, ele decide mexer com o sobrenatural e convida um médium, um cético e uma parapsicóloga que leva consigo a única sobrevivente de um suicídio coletivo em uma igreja satânica, Lilly D’Abo. Mas, o que era para ser uma noite de diversão e entretenimento, transformou-se em um pesadelo ao vivo. “Entrevista com Demônio” lida com assuntos sensíveis e delicados que envolvem fama, sucesso, poder e religião, explorando os aspectos mais obscuros e complexos dessas temáticas. Tudo que um bom filme de terror pede, não é mesmo? Com uma narrativa que promete prender a atenção do espectador, o filme mergulha fundo em questões psicológicas e morais, tornando a experiência ainda mais intensa e perturbadora.

Impressões do público

O Rolê da Pan participou da pré-estreia do filme, realizada no Cine Marquise, em São Paulo, e conversou com o público para saber suas primeiras impressões. “A atmosfera do talk show abraça o público e nos transporta para os palcos do show business dos anos 70 com o falso-documentário. A tensão na primeira hora do filme é aterrorizante, abrilhantada pela performance de David Dastmalchian no papel de Delroy”, afirma o publicitário Kevin Ruffo. Para a jornalista Luisa Sena, “o filme possui inúmeras referências aos filmes de terror, e a história é muito bem contada através dos personagens, que dão um show de atuação com o suspense cativante. Porém, as cenas finais entregam uma certa obviedade para os fãs que esperavam um terror mais psicológico e agonizante do que visual”.

