Alcione pede a Trump para ‘deixar o Brasil em paz’ e diz que fará ‘macumbinha’ para americano

Durante sua participação no programa “É de Casa”, a cantora Alcione enviou uma mensagem direta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em suas declarações, ela pediu que ele “deixasse o Brasil em paz” e mencionou que faria uma “macumbinha” para ele. A artista estava no programa para celebrar sua trajetória musical e divulgar sua exposição “Com Amor, Alcione”, que acontece em São Luís, no Maranhão. “Um recado para o Trump: precisa deixar o Brasil em paz. Larga o Alexandre de Moraes, que é nosso ministro maravilhoso. Quando sair daqui vou fazer uma macumbinha para Trump.”

Este evento marca os 50 anos de sua carreira, repleta de sucessos e contribuições à música brasileira. Alcione aproveitou a oportunidade para refletir sobre sua jornada e a importância de sua obra, que tem tocado o coração de muitos fãs ao longo das décadas. A exposição é uma forma de homenagear não apenas sua carreira, mas também a cultura brasileira.

A declaração da “Marrom” gerou repercussão nas redes sociais, onde muitos apoiaram seu posicionamento. No entanto, alguns criticaram a artista por “se meter onde não é chamada”. A cantora é conhecida por sua forte presença e autenticidade.

