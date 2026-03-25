‘Algo Horrível Vai Acontecer’: novo suspense da Netflix promete mexer com a mente do público

Produção acompanha Rachel, uma jovem que está prestes a viver o que deveria ser o momento mais feliz da sua vida: o casamento com Nicky

Divulgação/Netflix 'Algo de Ruim Vai Acontecer', novo suspense da Netflix



A Netflix aposta mais uma vez no suspense psicológico para prender a atenção do público com Algo Horrível Vai Acontecer, série dos irmãos Duffer (Stranger Things), que chega ao catálogo cercada de expectativa e com uma premissa inquietante desde o primeiro minuto. A produção acompanha Rachel, uma jovem que está prestes a viver o que deveria ser o momento mais feliz da sua vida: o casamento com Nicky, seu parceiro aparentemente perfeito. O casal decide viajar para uma casa isolada onde acontecerá a cerimônia, mas o que começa como um cenário romântico rapidamente se transforma em um ambiente carregado de tensão.

À medida que o grande dia se aproxima, Rachel passa a perceber pequenos detalhes fora do lugar. Situações estranhas, coincidências desconfortáveis e uma sensação constante de que algo está errado fazem com que ela mergulhe em um estado crescente de paranoia. O que era apenas nervosismo pré-casamento começa a ganhar contornos mais sombrios, levantando uma dúvida perturbadora: ela está exagerando ou realmente existe algo terrível prestes a acontecer?

Com uma narrativa que se desenrola ao longo dos dias que antecedem o casamento, a série constrói uma tensão progressiva e sufocante, apostando mais no desconforto emocional do que em sustos óbvios. O suspense se apoia na fragilidade da percepção da protagonista, fazendo com que o público questione, junto com ela, o que é real e o que pode ser fruto de sua mente.

Misturando drama, relacionamento e um clima constante de ameaça, Algo Horrível Vai Acontecer se destaca por explorar medos profundamente humanos, como a insegurança, a dúvida e o receio de fazer a escolha errada para o resto da vida. A atmosfera densa e o ritmo crescente prometem transformar a série em um daqueles títulos difíceis de largar.

A estreia está marcada para o dia 26 de março de 2026, com todos os episódios disponíveis na plataforma, pronta para conquistar os fãs de histórias que provocam, inquietam e deixam aquela sensação incômoda mesmo depois do fim.

A série estreia dia 26 de março.