Aline Campos diz que foi cortada do ‘BBB’ após resultado de exame: ‘Estava praticamente certa’

Reprodução/Instagram/soualinecampos Aline Campos disse que por quatro vezes já quase entrou no 'BBB'



A atriz e ex-bailarina do Faustão Aline Campos já teve quatro oportunidades para participar do “Big Brother Brasil”, sendo que em três delas ela foi convidada pela produção do reality da Globo. Na primeira vez, ela só não entrou na casa mais vigiada do Brasil por causa do resultado de um exame. “Há 12 anos, eu descobri que estava grávida em uma entrevista do ‘BBB’. Estava praticamente certa de entrar, já tinha feito várias entrevistas”, contou a artista no podcast “PodDelas”. “Já tinha feito o exame de sangue antes e estava desconfiada que eu podia estar grávida, eu cheguei lá na entrevista e eles falaram: ‘Você está grávida’.” Nathan, único filho de Aline, nasceu em 2011 e atualmente está com 12 anos. O primeiro convite veio anos depois, quando Aline já era conhecida e a Globo decidiu misturar famosos e anônimos no “BBB 20”. A atriz, no entanto, foi chamada pela emissora depois de aceitar um convite para ser rainha de bateria da escola de samba Vila Isabel.

“Na época, deu uma grande polêmica, inventaram que eu tinha comprado o cargo, que eu tinha pagado para ser rainha de bateria. Óbvio que isso nunca aconteceu. Eu [lembro] que falei: ‘Eu posso me livrar desse peso e entrar no ‘Big Brother’. Mas assumi um compromisso com a escola”, contou. No ano seguinte, Aline foi convidada novamente, mas não pode participar do “BBB 21” por uma questão contratual. “Quase que deu [certo], só que eles fecharam com uma outra marca de cerveja e eu tinha contrato ainda com a [marca] da ‘Verão’. Não pude entrar. Ano passado, eles só me perguntaram: ‘Ainda tem cerveja?’. Eu [respondi]: ‘Tem’. Foram três anos que bateram na minha porta.” A ex-bailarina do Faustão disse ainda que até o momento nada a impede de participar da próxima edição do reality, mas ela ainda não sabe se aceitaria. “Três meses longe do meu filho é complicado, mas se eu sentisse que era algo importante, eu faria. Três meses longe do meu namorado [o modelo Jesus Luz] também ia ser muito difícil”, comentou. A artista, que ficou conhecida pelo nome artístico Aline Riscado, disse que pensa em entrar no programa para que as pessoas entendam que agora ela quer ser chamada pelo seu nome de batismo, Aline Campos.