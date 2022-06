Jesus Luz nega que Aline Campos foi pivô da sua separação: ‘Nunca passou do limite’

Modelo, que assumiu um affair com a ex-bailarina do Faustão, explicou por que já era próximo da artista na época em que estava casado com Carol Ramiro

Reprodução/Instagram/jesusluz/soualinecampos Jesus Luz e Aline Campos estão vivendo um affair



O modelo Jesus Luz fez um desabafo nesta terça-feira, 21, após a atriz e ex-bailarina do Faustão Aline Campos, com quem recentemente assumiu um affair, ser apontada como o pivô da sua separação de Carol Ramiro. O ex-namorado de Madonna explicou que tinha contato com Aline na época em que estava casado porque eles já eram amigos e negou que eles se envolveram romanticamente enquanto estava comprometido. “A Carol é uma pessoa que respeito muito, é a mãe da minha filha. A gente construiu uma história juntos, não foi um relacionamento fácil, até porque ela me pegou em uma fase muito imaturo e ela também era muito imatura, a gente foi se desenvolvendo juntos. Enfim, separação nunca vai ser uma coisa fácil e simples, por mais que haja consideração, carinho, sempre alguém vai sair com o ego ferido”, falou nos stories do Instagram.

Jesus disse que decidiu se posicionar porque a ex-bailarina do Faustão está sofrendo muitos ataques virtuais. Acho um pouco injusto esse hater [ódio, em português] em cima da Aline porque as pessoas tomam um lado, ficam unilaterais e não querem nem ouvir e esclarecer as coisas. A pessoa que está com ódio na internet, ela só quer julgar”, lamentou. “A Aline nunca faltou com respeito com ela [Carol], Aline sempre foi minha amiga, sempre chamei ela para estar com a gente, mas ela nunca foi amiga da Carol. Sempre houve respeito, a Aline nunca flertou comigo, nunca passou de qualquer tipo de limite de qualquer situação que pudesse afetar meu casamento com a Carol.” O modelo enfatizou que a atriz não motivou sua separação. “Eu e Carol já estava separando, indo e vindo, brigando, apesar de todo amor, carinho, consideração, desejo de fazer dar certo e amor pela nossa filha.” Mesmo com as tentativas, Jesus disse que entendeu que não daria certo e decidiu seguir em frente.