Amber Heard, colegas de filme teen e outros famosos apoiam Blake Lively após denúncia contra Justin Baldoni

A atriz americana Blake Lively entrou com uma ação judicial contra Justin Baldoni, colega de elenco e diretor do filme É Assim que Acaba. No processo, ela acusa Baldoni e o produtor Jamey Heath de assédio sexual e de conduzirem uma campanha de difamação contra ela. A denúncia inclui relatos de comentários inapropriados, tentativas de incluir cenas de sexo não acordadas no filme e invasões de privacidade durante as filmagens.

De acordo com Lively, a campanha de difamação foi realizada por uma equipe de relações públicas contratada por Baldoni, que teria disseminado informações negativas para desviar a atenção das acusações de má conduta. A mesma empresa já havia atuado no julgamento de Johnny Depp contra Amber Heard, em 2022. A atriz apresentou mensagens e e-mails como provas dessa estratégia, que teria impactado sua reputação e negócios, incluindo uma queda nas vendas de sua linha de produtos de cabelo.

Amber Heard se manifestou em defesa de Lively. Em comunicado divulgado pela NBC News, ela criticou o papel das redes sociais na propagação de mentiras. “A rede social é a personificação absoluta do ditado ‘A mentira voa e a verdade anda’. Eu vi isso de perto. É aterrorizante e destrutivo”, declarou. A ex de Johnny Depp destacou a importância de se combater campanhas de ódio e manipulação de informações.

A denúncia de Lively repercutiu amplamente em Hollywood, gerando apoio de colegas e amigos. As atrizes America Ferrera, Amber Tamblyn e Alexis Bledel, que trabalharam com Lively em Quatro Amigas e um Jeans Viajante, expressaram indignação com as alegações. “Estamos horrorizadas ao ler evidências de um esforço premeditado e vingativo para desacreditar sua voz”, declararam em uma publicação conjunta nas redes sociais. Outras personalidades, como Amy Schumer, Colleen Hoover, Gwyneth Paltrow e Shawn Levy, também demonstraram solidariedade à atriz.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Justin Baldoni e o produtor Jamey Heath negam categoricamente as acusações. Em nota publicada pelo New York Times, o advogado da Wayfarer Studios classificou as alegações como “falsas, ultrajantes e intencionalmente falaciosas”. A agência de talentos WME, que representava Baldoni, encerrou sua relação profissional com ele após as denúncias. Lively formalizou sua denúncia ao Departamento de Direitos Civis da Califórnia e espera que o caso incentive discussões sobre assédio e retaliação na indústria cinematográfica. A situação segue em andamento, com atenção crescente da mídia e do público para as consequências das acusações.

Publicada por Felipe Dantas