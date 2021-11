‘Amor de Mãe’ perde Emmy Internacional para novela chinesa e brasileiros reagem; confira vencedores

Brasil concorria em cinco categorias, mas não levou nenhuma estatueta; Regina Casé, Marcos Mion, Luciano Huck e mais famosos marcaram presença no evento

Reprodução/Globo/23.11.2021 Regina Casé viveu Lurdes na novela 'Amor de Mãe', que concorreu ao Emmy Internacional



A cerimônia do Emmy Internacional 2021 aconteceu na noite de segunda-feira, 22, em Nova York, nos Estados Unidos. O Brasil concorria em cinco categorias, mas não levou nenhuma estatueta. A premiação, que chegou a sua 49ª edição, tem o objetivo de enaltecer produções televisivas transmitidas fora dos Estados Unidos. “Emicida: AmarElo – É Tudo Pra Ontem”, da Netflix, concorria a Melhor Programação de Arte, mas quem levou foi produção francesa “Kubrick by Kubrick”. “Cercados”, da Globoplay, perdeu Melhor Documentário para “Hope Frozen: A Quest To Live Twice” (Tailândia). “Diário de Um Confinado”, também da Globoplay, não levou Melhor Série de Curta e o prêmio foi entregue a “Inside” (Nova Zelândia). “Todas as Mulheres do Mundo”, da Globoplay, foi indicada a Melhor Filme ou Minissérie para TV, mas o prêmio foi para “Atlantic Crossing” (Noruega). Já “Amor de Mãe”, da Globo, perdeu o prêmio de Melhor Novela para a trama chinesa “The Song Of Glory” e virou assunto nas redes sociais.

“A realidade é que o Emmy perdeu ‘Amor de Mãe’. Um luxo de novela. A primeira fase totalmente redondinha. Ok que teve seus defeitos na segunda fase, mas mesmo assim, continuou sendo uma obra lindíssima”, comentou um seguidor no Twitter. “A China tem alguma implicância com ‘Amor de Mãe, né? Tomou o Emmy e interrompeu a novela”, escreveu outro. “‘Amor de Mãe’ perdeu o Emmy… apesar de não ser uma das minhas novelas preferidas, eu fiquei triste”, disse uma pessoa. “‘Amor de Mãe era para ter ganhado o Emmy, essa novela merecia muito”, acrescentou outra. A protagonista Regina Casé e a autora da trama, Manuela Dias, comparecem na cerimônia. O cantor Emicida, os atores Bruno Mazzeo, Maria Ribeiro e Camila Pitanga e os apresentadores Marcos Mion, Luciano Huck e Angélica também marcaram presença no evento.

Veja os vencedores:

Melhor Programação de Arte: ‘Kubrick by Kubrick’ (França)

Melhor Atriz: Hayley Squires – ‘Adult Material’ (Reino Unido)

Melhor Série de Curta Duração: ‘Inside’ (Nova Zelândia)

Melhor Programa em Idioma Estrangeiro Exibido nos EUA: 21º Grammy Latino

Melhor Documentário: ‘Hope Frozen: A Quest To Live Twice’ (Tailândia)

Melhor Programa Não Roteirizado: ‘The Masked Singer’ (Reino Unido)

Melhor Filmes e Minisséries para TV: ‘Atlantic crossing’ (Noruega)

Melhor Ator: David Tennant – ‘Des’ (Reino Unido)

Melhor Novela: ‘The Song Of Glory’ (China)

Melhor Comédia: ‘Call My Agent’ (França)

Melhor Drama: ‘Tehran’ (Israel)

a realidade é que o Emmy perdeu Amor de Mãe. um luxo de novela. a primeira fase totalmente redondinha. ok que teve seus defeitos na segunda fase, mas mesmo assim, continuou sendo uma obra lindíssima. pic.twitter.com/YJUmYNTXi7 — quanto mais gus, melhor (@GusMartins4) November 23, 2021

A china tem alguma implicancia com amor de mãe né Tomou o emmy e Interrompeu a novela https://t.co/T7Kxarw31r — O Dono Do Pedaço (@Felipe39700621) November 23, 2021

Amor de Mãe perdeu o Emmy…apesar de não ser uma das minhas novelas preferidas eu fiquei triste! pic.twitter.com/ZF2u6rmcH5 — 𝑛𝑜𝑣𝑒𝑙𝑒𝑖 (@Noveleii) November 23, 2021