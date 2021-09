‘Amor de Mãe’ e documentário de Emicida são indicados ao Emmy Internacional; veja lista

‘Cercados’, ‘Diário de um Confinado’ e ‘Todas as Mulheres do Mundo’ também foram indicados; Brasil concorre ao todo em cinco categorias

Divulgação/Globo/23.09.2021 'Amor de Mãe' representa o Brasil na categoria Melhor Telenovela



Os indicados ao Emmy Internacional 2021 foram divulgados nesta quinta-feira, 23, e o Brasil recebeu cinco indicações. Na categoria Programação Artística, o filme documental “Emicida: AmarElo – É Tudo Pra Ontem”, da Netflix, está entre os indicados. “Amor de Mãe”, da Globo, disputa a categoria Melhor Telenovela e a plataforma de streaming Globoplay pode levar prêmios por “Cercados”, como Melhor Documentário, “Diário de um Confinado”, como Melhor Programa Curto, e “Todas as Mulheres do Mundo”, como Melhor Minissérie ou Telefilme.

Ao todo, a premiação conta com 11 categorias que contemplam 44 indicados de 24 países. “Estamos muito orgulhosos de nossos indicados e do número recorde de países. Para aqueles que temiam que a pandemia diminuísse a produção de TV em todo o mundo, esta é a sua resposta”, declarou o presidente e CEO da International Academy, Bruce Paisner, conforme divulgado pelo Deadline. Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia que vai acontecer presencialmente em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 22 de novembro. Os apresentadores desse ano e detalhes como será o evento ainda não foram divulgados.

Confira os indicados ao Emmy Internacional 2021:

Melhor Programação Artística

Emicida: AmarElo – É Tudo Pra Ontem (Brasil)

Kubrick By Kubrick (França)

Nakamura-ya family 2020 Mattemashita! Kankuro Shichinosuke Shiren to Kassai no Makuake SP (Japão)

Romeo and Juliet: Beyond Words (Reino Unido)

Melhor Performance Masculina

Roy Nik, por Normali (Israel)

Namazuddin Siddique, por Serious Men (Índia)

Christian Tapan, por El Robo Del Siglo (Colômbia)

David Tennant, por Des (Reino Unido)

Melhor Performance Feminina

Valeria Betucelli, por El Cuaderno de Tomy (Argentina)

Ane Garabain, por Patria (Espanha)

Menna Shalaby, por Every Week Has a Friday (Egito)

Haley Squires, por Adult Material (Reino Unido)

Melhor Comédia

Call My Agent (França)

Motherland: Christmas Special (Reino Unido)

Promesas de Campaña (Colômbia)

Vir Das: For India (Índia)

Melhor Documentário

Cercados (Brasil)

Hope Frozen: A Quest to Live Twice (Tailândia)

They Call Me Babu (Holanda)

Toxic Beauty (Canadá)

Melhor Drama

Aarya (Índia)

El Presidente (Chile)

Tehran (Israel)

There She Goes (Reino Unido)

Melhor Programa Exibido nos EUA em Língua Não-Inglesa

21st Annual Latin Grammy Awards

A Tiny Audience

Covid-19 – Adaptarmos o Morir

Premio Lo Nuestro 2020

Melhor Reality ou Programa sem Roteiro

Da’s Liefde! (Bélgica)

I-Land (Coreia do Sul)

¿Quién Es La Máscara? (México)

The Masked Singer (Reino Unido)

Melhor Programa Curto

Beirut 6:07 (Líbano)

Diário de um Confinado (Brasil)

Gente Hablando (Espanha)

INSiDE (Nova Zelândia)

Melhor Telenovela

Amor de Mãe (Brasil)

Quer o Destino (Portugal)

The Song of Glory (China)

Wo De Nv Xia Luo Ming Yi (Singapura)

Melhor Minissérie ou Telefilme