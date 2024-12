Ana Beatriz Nogueira diz que deixou novela das 21h para se tratar da esclerose múltipla

A atriz de 57 anos revelou que decidiu se afastar de ‘Mania de Você’ devido aos sintomas provocados pela doença, como a intolerância ao calor

A atriz Ana Beatriz Nogueira decidiu se afastar da produção da novela “Mania de Você”, que vai ao ar no horário nobre da TV Globo, para priorizar sua saúde. Diagnosticada com esclerose múltipla há 15 anos, a artista de 57 anos revelou em uma postagem no Instagram que a intolerância ao calor, um sintoma da doença, foi um dos principais motivos para sua saída.

Ela mencionou que pretende se cuidar e acompanhar o trabalho dos colegas que continuam na trama. “As altas temperaturas me pegaram de surpresa nas esquinas de nossa cidade cenográfica. Vou ali, lá, nas águas geladas e nas temperaturas mais amenas, me cuidar e assistir a meus companheiros que seguem até o final da novela”, escreveu.

Em conversas com a imprensa, Ana Beatriz compartilhou detalhes sobre sua experiência com a esclerose múltipla. Apesar de seguir o tratamento, ela admitiu que, em várias ocasiões, acaba esquecendo de sua condição. A atriz expressou sua paixão pela atuação, afirmando que não consegue imaginar sua vida sem o trabalho artístico, que considera essencial.

Após vencer um câncer no pulmão em 2022, Ana Beatriz retornou ao cenário artístico com a novela “Todas as flores”. Ela enfatizou que desistir não é uma alternativa para ela, ressaltando a importância da arte em sua vida. Para a atriz, o trabalho não apenas a diverte, mas também atua como um elemento curativo em sua jornada.

