Selton Mello celebra pré-seleção de ‘Ainda Estou Aqui’ para o Oscar 2025

‘Estamos na shortlist do Oscar; nesse dia eu estava era quebrado, tipoia para o ombro direito, protetor do punho esquerdo, caí de bicicleta justo na minha garagem’, disse ao compartilhar registros dos bastidores

Valentina Herszage/Reprodução/@seltonmello Selton Mello ressaltou a importância do apoio de Fernanda Torres, que, segundo ele, trouxe leveza aos momentos difíceis durante as filmagens



Selton Mello celebrou a pré-seleção do longa “Ainda Estou Aqui” para o Oscar 2025 na categoria de “Melhor Filme Estrangeiro” nesta terça-feira (25). Em uma postagem nas redes sociais, o ator compartilhou registros em p&b feitos pela atriz Valentina Herszage dos bastidores das filmagens ao lado de Fernanda Torres, como uma foto em que se beijam em uma cena do longa. “Estamos na shortlist do Oscar. Nesse dia eu estava era quebrado, tipoia para o ombro direito, protetor do punho esquerdo, caí de bicicleta justo na minha garagem”, escreveu.

O ator e diretor revelou que a jornada até aqui não foi fácil. Ele revela que enfrentou desafios como fraturas, uma cirurgia de emergência e dentes quebrados, antes do início das gravações. “Levantar o cachorrinho foi doloroso, levar a filha no ombro quebrado foi doloroso, dançar foi doloroso, viver um homem que foi assassinado foi doloroso”, escreveu.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Selton Mello ressaltou, ainda, a importância do apoio de Fernanda Torres, que, segundo ele, trouxe leveza aos momentos difíceis. “Minha parceira Nanda faz tudo ficar mais leve. Bonito o que fazemos, atravessamos a tela para tocar pessoas”, declarou.

A expectativa agora se volta para o dia 17 de janeiro, quando serão revelados os cinco finalistas ao Oscar. Ao todo, foram anunciados hoje 15 filmes de países como Canadá, República Tcheca, Dinamarca, França, Alemanha, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Noruega, Palestina, Senegal, Tailândia e Reino Unido.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Selton Mello (@seltonmello)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos