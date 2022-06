Ana Furtado não contém a emoção ao falar sobre câncer no ‘Encontro’

Apresentadora foi homenageada em 2018 no programa comandado por Fátima Bernardes, quando terminou seu tratamento contra a doença; ela chorou ao relembrar o momento

Reprodução/Globo Ana Furtado chorou ao lembrar de homenagem que recebeu após se curar de câncer



A apresentadora Ana Furtado se emocionou ao relembrar uma homenagem que recebeu no “Encontro” em 2018, após se curar de um câncer de mama. A artista participou da atração matinal comandada por Fátima Bernardes nesta quinta-feira, 30, e falou que aquele foi um dos momentos mais emocionantes da sua vida. Depois de realizar o tratamento contra o câncer, Ana participou do “Encontro” e chorou ao saber que parte das pessoas que estavam na plateia mandavam mensagens de apoio para ela pelas redes sociais, pois também enfrentavam a doença. Ao rever essa homenagem, a apresentadora não conteve as lágrimas. Após recordarem o momento, Fátima comentou: “Lembro que a Ana estava terminando [o tratamento] e chegou de máscara porque a imunidade baixa muito. Nessa hora que o programa começou, ela esqueceu de tudo e foi abraçar as pessoas. Foi tão bonito porque ela recebia mensagens, então olhar no rosto das pessoas que estavam torcendo por ela…”.

A mulher do diretor Boninho, que já comandou o “Encontro” nas folgas de Fátima, interrompeu a jornalista e declarou: “Quero te dar de novo um abraço. Obrigado por esse momento. Tenho 26 anos de televisão e, como vocês sabem, eu passei por esse processo em 2018 que foi, de longe, o mais desafiador da minha vida. Receber o diagnóstico de um câncer não é fácil para ninguém. Apesar dos meus anos de televisão, esse foi o dia mais emocionante, foi o momento que falou mais intensamente internamente comigo”. A artista explicou que se emociona ao falar do assunto porque sabe que muitas pessoas com câncer não têm acesso a um tratamento de qualidade. “Muitas não recebem apoio, muitas não têm a possibilidade de tratamento, muitas não conseguem ter acesso a cura, o que é muito cruel. Essa doença não espera”, finalizou.