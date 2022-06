Angélica faz Fátima Bernardes chorar ao aparecer de surpresa no ‘Encontro’; entenda

Jornalista vai se despedir da atração matinal este mês, quando completa 10 anos à frente do programa

Reprodução/Globo Fátima Bernardes ficou emocionada ao receber Angélica no 'Encontro'



A apresentadora Fátima Bernardes não segurou a emoção no “Encontro” desta quarta-feira, 1, isso porque neste mês de junho, quando completa 10 anos à frente da atração matinal, ela vai se despedir do programa e migrar para o “The Voice”. Além disso, a jornalista foi surpreendida com uma visita surpresa da apresentadora Angélica no programa desta manhã. A participação da mulher de Luciano Huck foi anunciada pela parceira de Fátima, Tati Machado: “Sempre terá surpresas para a Fátima nesta comemoração dos 10 anos. Essa surpresa de hoje é muito especial. É uma amiga sua e, talvez, ela tenha vindo de táxi”. Fátima rapidamente entendeu que se tratava de Angélica e chorou ao abraçar a amiga. “Estou muito emocionada, estivemos juntas no último ‘Estrelas’. Ela me convidou para compartilhar aquele momento e a gente está no último mês do ‘Encontro’, então a gente se reencontra. Não quero chorar, a maquiagem não é a prova d’água”, brincou a ex-apresentadora do “Jornal Nacional”.

Angélica disse que foi convidada para participar do “Encontro” porque teve Fátima ao seu lado no último “Estrelas”, programa que comandou por anos e era exibido nas tardes de sábado da Globo. “Eu fiquei assim [quando recebi o convite], que nem você está agora, e estou de novo [emocionada]. É essa troca é o que vale na vida. Você me deu muita força naquele dia”, comentou a loira. Fátima deixou claro que junho será um mês de muitas emoções no programa. “Por mais que a gente esteja fazendo outros projetos que a gente queira, o momento da despedida é um ciclo que se fecha. Você tem que estar muito preparado para o outro, mas deixar o local…”, disse sem conseguir concluir. A jornalista também comentou sobre sua decisão de deixar o programa matinal: “Aposto muito em mudanças. Saí do ‘Jornal Nacional’, assim ‘pá’. Gosto de mudança e gosto do que sinto na mudança. Quase gosto do que sinto agora também, dessa emoção, desse reencontrar. Olhando as imagens, é muita coisa que a gente fez. Sou uma mulher em movimento, quem fica parado não é legal”.