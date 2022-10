Ana Maria Braga manda recado a César Tralli após a mãe dele morrer em acidente aéreo

Apresentadora se emocionou ao falar ao vivo no ‘Mais Você’ sobre o falecimento de Edna Tralli; assista

Reprodução/Globo Ana Maria Braga se emocionou ao falar da morte da mãe de César Tralli



A apresentadora Ana Maria Braga mandou um recado para o jornalista César Tralli no “Mais Você” desta terça-feira, 11. “Queria deixar um beijo especial para o meu amigo César Tralli. Ele perdeu a mãe ontem, a dona Edna Tralli. Ela morreu em um acidente de avião de pequeno porte. Toda a minha produção, Tralli, está aqui com você nessas orações. Que você fique bem, que a família fique bem e… meu coração está com você”, disse a artista visivelmente emocionada. Em nota, a Comunicação da Globo informou que “se solidariza com o jornalista” e que nos próximos dias ele será substituído por Alan Severiano no “Jornal Hoje” e por Leilane Neubarth no “Edição das 18”, da GloboNews”. Procurada pela Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que no histórico do Boletim de Ocorrência (B.O) consta que, além de Edna, de 74 anos, morreu um homem de 78. O avião em que eles estavam caiu às 16h14 no último domingo, 9, na represa Jurumirim, em Paranapanema, no interior de São Paulo. “Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegar no endereço indicado, encontraram as duas vítimas já sem vida. O Corpo de Bombeiros também compareceu no local e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) foi informada sobre a queda da aeronave. Foram solicitados exames periciais ao IC e ao IML e o caso, registrado como homicídio culposo na Delegacia de Taquarituba e é investigado”, informou a SSP em nota.