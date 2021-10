César Tralli é surpreendido em despedida do ‘SP1’ e chora ao vivo

Jornalista, que vai apresentar o ‘Jornal Hoje no lugar de Maju Coutinho, foi aplaudido de pé pela redação do jornal que comandou por 10 anos

Reprodução/Globo/15.10.2021 César Tralli chorou ao se despedir do 'SP1' após 10 anos no telejornal



O jornalista César Tralli não conteve a emoção ao se despedir do “SP1”, jornal local de São Paulo que apresentou uma década na Globo. No encerramento da edição desta sexta-feira, 15, o apresentador agradeceu o carinho dos telespectadores e dos seus colegas de trabalho. “Muito obrigado de coração por me deixar almoçar com vocês nesses últimos 10 anos, foi bom demais. Eu sempre sonho em trazer muito mais notícias boas, imagino que é o que você quer também. Estamos juntos aqui para informar, denunciar, cobrar, sugerir, observar, aplaudir os bons exemplos, valorizar o cidadão, o coletivo e combater tanta injustiça e desigualdade que ainda vemos na grande São Paulo”, falou César, que aproveitou para pedir ao público para continuar acompanhando o “SP1” com o seu substituto, o jornalista Alan Severiano.

Em seu discurso de despedida, o apresentador também enfatizou a importância de todos os profissionais que trabalham nos bastidores do telejornal. “Quero agradecer toda a equipe do ‘SP1’, toda a galera que coloca esse jornal do ar, muito obrigado, amo muito vocês.” Após fazer esse agradecimento, César foi surpreendido pelos colegas de trabalho, que o aplaudiram de pé. “Que coisa linda, fico arrepiado! Isso aqui é um trabalho de equipe e cada dia mais eu valorizo o trabalho de vocês porque são vocês que fazem isso aqui, eu só represento”, declarou César chorando. O jornalista vai entrar de férias e quando voltar, no final do mês, vai assumir o posto de Maju Coutinho no “Jornal Hoje”, que foi escolhida para substituir Tadeu Schmidt no “Fantástico”. Já o parceiro de Poliana Abritta deixará a atração dominical para comandar o “BBB 22”.