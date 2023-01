Ana Maria Braga manda recado a Gil do Vigor após comentário de Fred Nicácio no ‘BBB 23’

Apresentadora deu um pause nas férias para demonstrar apoio ao ex-BBB, que foi chamado de ‘bicha caricata’

Reprodução/Globo Ana Maria Braga usou as redes sociais para demonstrar apoio a Gil do Vigor



A apresentadora Ana Maria Braga interrompeu suas férias e demonstrou apoio ao ex-BBB Gil do Vigor, que comanda o quadro “Tá Lascado” no “Mais Você”, após ele ser chamado de “bicha caricata” por Fred Nicácio no “BBB 23”. Sem citar o médico, a comunicadora postou no Twitter: “Meu amado Gil, escolhi essa frase para você: ‘O que passou, passou, mas o que passou luzindo, resplandecerá para sempre’”. O pernambucano agradeceu as palavras da artista: “Eu te amo demais! Obrigado por sempre me acolher e ensinar”. Nicácio citou o ex-BBB na casa ao falar sobre o jeito de Bruno. “Ele é o perfil do Gil do Vigor, o povo gosta da bicha caricata, a verdade é essa. O povo gosta de ver porque é engraçado, é entretenimento. Infelizmente é isso”, declarou o médico. Nas redes sociais, o economista disse que não seria reduzido a um termo pejorativo: “Eu representava o brasileiro, que mesmo com o sofrimento conseguia sorrir”. A equipe de Bruno também se manifestou e divulgou uma uma nota de repúdio nas redes sociais: “Bruno é espontâneo, alegre, quer fazer acontecer e jogar, apenas está agindo pela emoção de início de programa, afinal, é a realização de um sonho! Estamos acompanhando o que está acontecendo”.