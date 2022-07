Ana Maria Braga quebra o silêncio e esclarece se brigou com intérprete de Louro Mané

Apresentadora falou ao vivo sobre os rumores de que não está se dando bem com Fabio Caniatto

A apresentadora Ana Maria Braga decidiu colocar um ponto final nas especulações de que ela e Fabio Caniatto, intérprete de Louro Mané, não estão se dando bem nos bastidores do “Mais Você”. “É uma pena que as pessoas percam tempo e inventem coisas que não são reais e que afetem a sensibilidade, a hombridade das pessoas. A gente tem um negócio aqui na Globo chamado ‘Fato ou Fake’ e eu venho, humildemente, dizer que a gente se ama. A gente nunca teve problema nenhum e o Louro pode falar melhor do que eu”, afirmou a apresentadora no programa desta segunda-feira, 18. Pego, aparentemente, de surpresa pelo posicionamento da comunicadora, Fabio se manteve no personagem e declarou: “A Ana Maria é a coisa mais fofa que apareceu na minha vida. Eu sou tão grato a você! É tão chato falar coisas que não sabem. Sinto muito, meu povo, aqui a gente se ama. Beijo, não me liga”.

Ana Maria acrescentou que sente nostalgia quando olha para o papagaio, que na aparência é igual ao Louro José de Tom Veiga. “Acho que é normal ter nostalgia quando a gente ama a pessoa que a gente conviveu durante 25 anos”, comentou a artista. Tom foi encontrado morto em novembro de 2020 após sofrer um AVC. A apresentadora não citou nomes, mas os burburinhos de que ela e Fabio não estariam se dando bem começaram após o jornalista Alessandro Lo-Bianco falar no programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, que Ana Maria foi grosseira com Fabio durante a gravação de merchandising, algo que teria feito o manuseador do Louro Mané deixar o estúdio aos prantos. Depois disso, também circularam notícias de que a apresentadora teria se incomodado com o choro do parceiro de programa, achando a atitude antiprofissional.