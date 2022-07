Jojo Todynho gera ‘briga’ na Globo entre Luciano Huck e Ana Maria Braga; entenda

Apresentador do ‘Domingão’ comentou sobre a proposta de emprego feita ao vivo para a cantora no ‘Mais Você’: ‘Ela já está aqui e vai ficar aqui’

Reprodução/Globo Luciano Huck e Ana Maria Braga querem Jojo Todynho em seus programas



A cantora Jojo Todynho está sendo disputada na Globo por dois grandes nomes da emissora. A artista participou recentemente do quadro “Dança dos Famosos”, do “Caldeirão com Huck”, e marcou presença na grande final que aconteceu no último domingo, 3. Durante a atração, o apresentador Luciano Huck, mandou um recado para a também apresentadora Ana Maria Braga, que na semana passada fez uma proposta de trabalho ao vivo para a cantora no “Mais Você”. “Jojo, você não sai do ‘Domingão’ nunca mais”, afirmou o marido de Angélica. “Me rouba para você”, respondeu a funkeira. “Ana Maria, não tem jeito. Ela já está aqui e vai ficar aqui, porque a Jojo é do ‘Domingão’, minha amada. Jojo, você já está na nossa mistura, não te largo por nada”, enfatizou Huck. Com bom humor, a dona do hit Que Tiro Foi Esse declarou: “Meu Deus, olha aí, agora eu sou global, Brasil”.

Na última sexta-feira,1, Jojo tomou café da manhã com Ana Maria no “Mais Você” e, no meio da entrevista, a apresentadora fez uma proposta à cantora: “Queria te fazer um convite ao vivo e a cores. Você pode dizer sim, você pode dizer não, você pode dizer que vai pensar. Que tal se você fizesse um quadro no ‘Mais Você’ uma vez por mês? Posso te levar para outras cidades, posso te levar para outros bairros, você toparia?”. A vencedora de “A Fazenda 12” não escondeu sua surpresa com o convite e questionou: “Espera aí, você está me convidando para trabalhar com você?”. Ana Maria respondeu que sim e, emocionada, Jojo aceitou o convite. “Fico feliz, estou sem palavras”, afirmou na ocasião.