Ana Maria Braga se confunde ao vivo e chama repórter da Globo de Lázaro

Apresentadora cedeu o ‘Mais Você’ para que o jornalista da emissora entrasse com informações urgentes sobre a captura e a morte do criminoso

Reprodução/Rede Globo Ana Maria Braga confundiu o nome do repórter com o nome do criminoso morto pela polícia nesta segunda-feira



A apresentadora Ana Maria Braga se confundiu ao vivo nesta segunda-feira, 28, e chamou o repórter da Rede Globo, Arthur Bernardi, de Lázaro Barbosa, criminoso morto nesta manhã após resistir à prisão, em Águas Lindas de Goiás. A apresentadora cedeu o “Mais Você” para que o jornalista da emissora entrasse com informações urgentes sobre a captura e a morte de Lázaro, suspeito de assassinar uma família numa área rural de Ceilândia Norte (DF) e de balear pessoas e manter reféns no município de Cocalzinho de Goiás (GO). Ao chamar o repórter Arthur Bernardi, que estava em Goiás cobrindo o caso, Ana Maria Braga acabou trocando os nomes. “Oi, Lázaro”, disse a apresentadora enquanto esperava a entrada de Bernardi. “Temos Lázaro?”, questionou ao não receber respostas. “Alô, alô?”, perguntou mais uma vez, até que Bernardi respondeu. Mesmo após a resposta, Ana Maria chamou o jornalista mais uma vez de Lázaro, mas logo se corrigiu: “Oi, Lázaro — ‘oi, Lázaro’ —, Bernardi”. O erro acabou viralizando na internet.