Ana Maria Braga surpreende ao imitar Silvio Santos ao vivo na Globo

Apresentadora se divertiu com um meme envolvendo Tiago Abravanel, neto do dono do SBT

Reprodução/Globo Ana Maria Braga imitou Silvio Santos no 'Mais Você'



A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu e divertiu os telespectadores do “Mais Você” desta quarta-feira, 19, ao tentar imitar um dos bordões do apresentador Silvio Santos, que é dono do SBT, uma das principais concorrentes da Globo. A imitação aconteceu durante o quadro “Feed da Ana”. A apresentadora estava falando com a repórter Ju Massaoka sobre os memes que o “BBB 22” estão gerando nas redes sociais. “O ‘Big Brother’ dentro da casa é uma coisa e nas redes sociais [é outra], ele continua. O primeiro [meme] eu achei muito bom. É uma foto do que seria o carro do Tiago Abravanel. Olha a placa, se você ler tudo como se fossem letras, está escrito ‘Mah oooi’”, explicou Ju. Ana Maria caiu na gargalhada e comentou: “Gente, o povo é muito criativo! Mah oooi (risos). Adorei”. Tiago, que é neto de Silvio, é um dos participantes do Camarote do “BBB 22”. Quando foi anunciado no programa, uma foto do ator junto com o avô apareceu na Globo e isso gerou comentários e brincadeiras nas redes sociais. Desde que Tiago entrou na casa, o público está curioso para saber se o dono do SBT está acompanhando o reality e se ele vai mandar um vídeo para o neto caso ele ganhe a Prova do Anjo.

Ana Maria Braga ta imitando o Mah Oooi do Silvio Santos no programa dela, já valeu a participação do tiago no bbb — Sprinteria (@Sprinteria) January 19, 2022

E ela imitando Silvio Santos mah oooi… Pode imitar Silvio Santos ao vivo na globo? — we.poa (@Real_poa) January 19, 2022