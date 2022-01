Sia, é você? Ana Maria Braga aparece de peruca no ‘Mais Você’ e explica o motivo

Apresentadora fez sucesso nas redes sociais com o novo visual e, além de ser comparada com a cantora australiana, ela também foi chamada de Cleópatra

Reprodução/Globo/06.01.2022 Ana Maria Braga surpreendeu ao aparece de peruca no 'Mais Você'



A apresentadora Ana Maria Braga apareceu com um novo visual no “Mais Você” desta quinta-feira, 6. Ela explicou aos telespectadores que optou por usar uma peruca, pois seu cabelereiro testou positivo para a Covid-19. “Estou aqui inaugurando a minha fase de cabelos 2022 porque a vida é assim. Quando você se defronta com um problema, com é o meu caso, você tem duas opções: ficar nervosa, chorar, reclamar da vida… ou rir! Levar de bom humor a vida é o que faz a diferença. Vou estragar o dia de hoje só porque o cabelo não está bom? Não, vamos brincar”, afirmou a apresentadora que sempre faz sucesso nas redes sociais quando decide surpreender com um novo visual. Ano passado, por exemplo, Ana Maria apareceu com o cabelo rosa, azul e fez até dread.

A peruca escolhida pela rainha das manhãs da Globo bombou nas redes sociais nesta quinta e ela foi comparada a cantora Sia e a Cleópatra. “Ana Maria Braga começando o programa com a música da Sia e a peruca igual a dela (risos). A melhor apresentadora do país”, comentou um seguidor. “Adorei esse cabelo da Ana Maria… achei bem egípcia, uma pegada Cleópatra”, escreveu outro. “Com quantos anos você descobriu que a Sia é na verdade a Ana Maria?”, questionou uma pessoa. “Gosto da Ana Maria Braga por esse motivo: faz o que bem entende, usa o que tem vontade, gera memes e não está nem aí (risos). Maravilhosa!”, acrescentou outra. Veja a repercussão:

I'm gonna swing from the chandelier

From the chandelier

I'm gonna live like tomorrow doesn't exist

Like it doesn't exist Saiu Ana Maria entrou Sia no #MaisVoce #AnaMaria pic.twitter.com/FVzDjhMdzJ — Billy.tdm (@Princeso_zdela) January 6, 2022

Ana Maria Braga começando o programa com a música da Sia e a peruca igual a dela kkkk a melhor apresentadora do país 💕 @ANAMARIABRAGA #MaisVoce — oliver (@olivverleo) January 6, 2022

Quinta, 6 de janeiro de 2022 mais um dia normal no #MaisVocê pic.twitter.com/JLX3eTX2q3 — nico 📺 (@niconatv) January 6, 2022

Gosto da Ana Maria Braga por esse motivo: faz o que bem entende, usa o que tem vontade, gera memes e não tá nem aí hahaha 😍😍😍

Maravilhosa! pic.twitter.com/pkcDsiYKql — Ana Cabett (@cabettinha) January 6, 2022

já sabemos que a Ana Maria Braga pediu em prestado a peruca da gaga pic.twitter.com/2RwhCF2MfG — louco por Young royals  (@JLR0CHA) January 6, 2022