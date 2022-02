Ana Maria Braga usa redes sociais para explicar ausência de 3 semanas no ‘Mais Você’

Apresentadora tranquilizou os telespectadores após não aparecer em seu programa matinal na manhã desta segunda-feira, 14

Reprodução/Globo Ana Maria Braga vai tirar férias de três semanas do 'Mais Você'



Ana Maria Braga vai passar três semanas longe do “Mais Você” e os fãs da apresentadora ficaram preocupados ao ligarem a TV nesta manhã e notarem que o “Mais Você” estava sendo comandado pelos repórteres Talitha Morete e Fabrício Battaglini. Nesta segunda-feira, 14, Ana Maria usou as redes sociais para tranquilizar os telespectadores e afirmou que tinha avisado que passaria esse período fora do ar. A comunicadora postou uma foto em que aparece toda alegre no estúdio do seu programa matinal e escreveu na legenda: “Gente, está tudo bem. Lembra que eu avisei que entraria de férias? Também amo vocês, tá?”. No começo do mês, a apresentadora se ausentou por um dia do programa e, após muitas especulações, ela decidiu esclarecer que não conseguiu ir trabalhar porque estava com “piriri”.

As últimas férias da artista foram ano passado durante as Olimpíadas de Tóquio, quando seu programa saiu momentaneamente do ar. Ela também precisou se ausentar algumas outras vezes por problemas de saúde, incluindo quando testou positivo para a Covid-19. A ausência de Ana Maria nas manhãs da Globo costuma causar reflexos na audiência, isso porque a apresentadora faz muito sucesso com o público e frequentemente vai parar nos assuntos mais comentados do Twitter por divertir os telespectadores. Quando seu cabeleireiro testou positivo para a Covid, por exemplo, a apresentadora apostou em perucas não convencionais, sendo que uma delas era ruiva. As férias de Ana Maria acontecem em meio ao “BBB 22”, ou seja, ela deixará de tomar o famoso “Café da Manhã com o Eliminado” com três participantes que deixarem o “BBB 22”.