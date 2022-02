Após explicação superficial, Ana Maria Braga decide falar por que se ausentou do ‘Mais Você’

Apresentadora não comandou o programa matinal na última quinta-feira, 3, e deixou o público preocupado; ela tranquilizou os fãs e contou o que aconteceu

Reprodução/Globo Ana Maria Braga contou no Mais Você que teve um 'piriri' na semana passada



A apresentadora Ana Maria Braga preocupou os telespectadores na última quinta-feira, 3, por não apresentar o “Mais Você”. Na sexta-feira, 4, ela retornou à atração matinal da Globo e disse apenas que não tinha acordado bem no dia anterior. A simples justificativa deixou o público intrigado, pois Ana Maria sempre dá detalhes do seu estado de saúde quando precisa se ausentar do “Mais Você”. Para acalmar os fãs, a apresentadora decidiu explicar o que acontece nesta segunda-feira, 7. “Queria agradecer a todas as pessoas que se solidarizaram comigo, mas queria tranquilizar a todos. Eu tenho praticamente 30 anos de programas diários e nunca faltei por causa de um ‘piriri’. Foi só um piriri, graças a Deus. Eu nunca tinha tido um piriri, não queriam ter um. Depois vocês se informem sobre o que é”, disse aos risos. “Piriri” é um termo popularmente usado para dizer que está com dor de barriga.

Ana Maria enfatizou que seu “piriri” não foi nada sério: “Está tudo bem e tudo em ordem. Obrigada pelo carinho.” Após contar o motivo que a fez se ausentar do “Mais Você” na semana passada, a apresentadora chamou Felipe Andreoli para tomar café da manhã com ela e o apresentador do “Globo Esporte” brincou: “Acabou o piriri? Falo porque se estiver com piriri, fica tranquila que eu como tudo. Não precisa se preocupar, a gente precisa de uma restrição alimentar quando tem piriri. Você comeu o que, uma feijoada no jantar, Ana Maria?”. Rindo, a apresentadora respondeu: “Depois eu te conto”. Felipe, que participa do programa dando os destaques do esporte, também estava afastado da atração, pois testou positivo para a Covid-19.