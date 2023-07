André Marques revela atrito com Boninho na Globo: ‘Vontade de chamar na porrada’

Apresentador teve o primeiro contato com o diretor em ‘Malhação’ e, anos depois, eles voltaram a trabalhar juntos no programa ‘Video Show’

Reprodução/Globo André Marques apresentou o 'The Voice', o 'Video Show' e o 'No Limite' na Globo



O apresentador André Marques falou que trabalhar com o diretor Boninho na Globo não foi uma tarefa fácil. Eles se conheceram em 1997, quando o Big Boss dirigiu “Malhação”. “Quando ele assumiu, o pessoal falou: ‘O filho do seu Boni vai assumir, o garoto é bravo’. Ele tinha 20 e poucos anos. Já ouvi histórias de amigos, colegas de trabalho e já ouvi dele que sempre foi muito cobrado, rispidamente, pelo seu Boni, que é um dos maiores magos da história da televisão”, contou André no programa “Otalab”. Nessa época, Boninho já “pegava no pé” do intérprete de Mocotó. “Lembro que comprei um Porsche, ele já gostava muito de carro, aí ele colocou um bilhete na porta: ‘Para ter um Porsche, tem que ter outro carro para andar senão você vai destruir o carro vindo de Niterói todo dia com ele’. Encontrei com ele e falei: ‘O senhor deixou o bilhete, né? O dinheiro que eu tinha foi todo para o Porsche, não ganho como o senhor’.”

Depois de “Malhação”, André e Boninho passaram anos sem trabalhar juntos. Eles voltaram a conviver na Globo quando o artista deixou de atuar e começou a apresentar o “Video Show”. O diretor assumiu os bastidores da atração quando o programa passou a ser ao vivo. “Ele pegava muito no meu pé. Já tive vontade de chamar ele para a porrada, para se ter uma ideia”, revelou o apresentador. “Sempre conversava com ele e acho que ele sabia que eu era um cara bom, que ele gostava de mim, mas demorei a entender isso.” André contou que ajudava o marido de Ana Furtado a escolher os DJ’s para tocar nas festas do “Big Brother Brasil” e uma vez ele indicou um profissional que não se comportou bem. Irritado, Boninho ligou para ele e pediu para ele ir até a Globo. André falou que estava de pijama e o diretor insistiu. “Fui de pijama para o Projac. Ele: ‘Veio de pijama?’. Eu falei: ‘Você mandou eu vir de pijama, porr*’. Ele: ‘Que falta de respeito’. Eu: ‘Falta de respeito não, eu estava em casa, o senhor que faltou respeito e me chamou para vir aqui agora’. Sempre teve isso. Ele já brigou sério comigo quando precisou e sempre me ajudou”, concluiu o ex-apresentador do “The Voice” e do “No Limite”.