Anitta se empolga com estreia em novela: ‘Quem é essa atriz?’

Reprodução/Instagram Anitta fará participação especial em 'Amor de Mãe'



Anitta fez a sua estreia como atriz nesta quinta-feira (27) durante participação especial na novela “Amor de Mãe”, da TV Globo.

Nas redes sociais, a funkeira se empolgou com o momento antes mesmo de ir ao ar. “Hoje começa a minha participação na novela ‘Amor de Mãe’ e vai rolar por alguns capítulos”, revelou.

A cantora apareceu como Sabrina, uma fã que dará em cima de Ryan, personagem de Thiago Martins. “[Ela é] bem despretensiosa, bem como algumas pessoas que a gente conhece na vida”, alfinetou Anitta.

Enquanto assistia sua participação na TV, ela voltou a comentar nas redes sociais: “Olha eu no Globoplay! Quem é essa atriz? Tô morrendo”, comemorou aos risos.

Anitta gravou suas cenas com Martins no início do ano. Na época, comentando sobre o novo trabalho, a cantora afirmou que estava “muito nervosa” por fazer algo que nunca havia realizado.

Luísa Sonza também foi outra participação especial que já apareceu em “Amor de Mãe”, tambérem contracenando com Thiago Martins.