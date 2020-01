Depois de Anitta, Luísa Sonza também gravará cenas para ‘Amor de Mãe’

Reprodução/Instagram Cantora vai contracenar com Thiago Martins em novela das 9



A cantora Luísa Sonza confirmou em suas redes sociais nesta segunda-feira (13) que irá fazer uma participação especial para “Amor de Mãe”, novela da Globo.

Na semana passada, Anitta gravou cenas com Thiago Martins e até foi flagrada em momentos quentes com o ator em um hotel do Rio durante as gravações.

Agora é a vez de Luísa de contracenar com Martins. Sua personagem será a cantora Mel, que convidará Ryan (Thiago Martins) para uma parceria, mas não vai resistir aos encantos do músico.

Gente é isso vou fazer um papel na novela dos nove “amor de mãe” 😍 — PANDORA 🗝 (@luisasonza) January 13, 2020

O DJ Rennan da Penha é outro que já tem compromisso marcado com “Amor de Mãe”. Após gravar, na semana passada, sua participação especial para “Bom Sucesso”, o funkeiro confirmou que atuará como ele mesmo na novela principal da emissora.

Na trama, suas cenas ainda não foram detalhadas, mas sabe-se que ele participará do núcleo de MC Cabelinho, que também é funkeiro e interpreta o bandido Firula.