Anitta quer eliminação de Vyni do ‘BBB 22’: ‘Torcendo para um ex e para um hétero top’

Reprodução/Instagram/anitta Anitta opinou sobre o atual paredão do 'BBB 22' e falou de relação com Scooby



A cantora Anitta surpreendeu ao declarar nas redes sociais que está torcendo para Vyni deixar o “BBB 22” na próxima terça-feira, 15. O bacharel em direito está no paredão e disputa a permanência na casa com Gustavo e Pedro Scooby, que é ex-namorado da cantora. “Vyni, eu deixo você tropeçar no meu palco no show, prometo. (Eu me tornando quem eu mais temia, torcendo para um ex e para um hétero top)”, brincou a cantora. Vale ressaltar que o jeito desastrado de Vyni já virou assunto aqui fora e muitos telespectadores do reality show da Globo declararam nas redes sociais que acreditam que os tombos que os tombos e tropeços que o brother leva casa são forçados.

Relação com Scooby

Anitta disse que sabe que seus fãs não gostam quando ela comenta sobre o “BBB”, mas disse que não se aguenta, pois adora assistir quando está de folga. Vendo uma das brigas que aconteceram na casa, a poderosa decidiu compartilhar algo que aprendeu com o ex-namorado. “O apelido que eu chamava o Scooby era ‘tudo certo’… porque acreditem ou não… para ele está tudo certo sempre. O mundo está acabando? ‘Vai estar tudo certo amanhã’, ‘a vida é linda’. Tudo vai estar sempre certo (risos). Eu não sabia se ria ou se chorava. Comecem a contar quantas vezes ele fala ‘tudo certo’ nas 24h do dia e vocês vão entender”, afirmou a dona do hit Boys Don’t Cry. “Difícil acreditar, mas tem gente que vive assim. Que realmente não liga. Que está só feliz com o que seja que aconteça e ‘tudo certo’ (risos). Eu graças a Deus aprendi esse ‘tudo certo’ um pouco e trouxe para minha vida, se não eu já tava doidinha da cabeça”, declarou a artista, que está torcendo para o surfista continuar no “BBB 22”.