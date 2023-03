AO VIVO: Acompanhe em tempo real as notícias da cerimônia do Oscar 2023

Cerimônia, realizada em Los Angeles, Estados Unidos, acontece a partir das 21h deste domingo, 12; filme ‘Tudo em todo Lugar ao Mesmo Tempo’ é o grande favorito da noite

STEFANI REYNOLDS / AFP 95ª edição do Oscar acontece neste domingo, 12, às 21h em Los Angeles, Estados Unidos



Acontece neste domingo, 12, às 21h (horário de Brasília), em Los Angeles, nos Estados Unidos, a 95ª edição do Oscar. Assim como foi no ano passado, o evento não terá cobertura da TV brasileira, podendo ser acompanhada pelo streaming HBO Max e o canal fechado TNT, mas o site da Jovem Pan vai trazer os principais acontecimentos. Após a premiação polêmica de 2022, que teve o ator Will Smith dando um tapa na cara do comediante Chris Rock, neste domingo, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas terá uma equipe de crise de prontidão. Apresentador pelo comediante Jimmy Kemmel, que já assumiu essa função três vezes – ele comandou a premiação em 2017 e 2018 -, o Oscar tem como favorito o filme de ficção científica “Tudo em todo Lugar ao Mesmo Tempo”, que chama atenção por ser uma obra cinematográfica diferente dos habituais vencedores da premiação. Ele lidera a disputa com 11 indicações, seguido do filme sobre a Primeira Guerra Mundial “Nada de Novo no Front” e da comédia “Os Banshees de Inisherin”, ambos com nove. Se para melhor filme, um nome já parece certo, para as demais categorias há uma disputa acirrada. Mudanças marcam a premiação neste ano, a começar pelo tapete, que não será o tradicional vermelho. Para 2023, a Academia optou pela cor champanhe. Outra alteração que chama atenção é a dúvida sobre o responsável por entregar o prêmio de melhor atriz. Com Will Smith proibido de comparecer à premiação por uma década, ele não poderá seguir com a tradição, em que o vencedor do ano anterior entregar o prêmio a mais nova vencedora. Ainda não foi divulgado quem irá substituí-lo, o que aumenta ainda mais a expectativa da cerimônia. Veja o que esperar do Oscar 2023.

21h – Veja como será primeiro Oscar após tapa de Will Smith em Chris Rock

